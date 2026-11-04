¿Vale la pena sacrificar la realidad por sueños que nunca van a cumplirse? No es egoísmo contigo,…

Las consecuencias de decir la verdad a veces pueden ser muy dolorosas. Ya no puedes arrepentirte, era mejor así.

Si criticas tanto algo es porque en algún momento tuviste una lección de vida. En vez de susurrar lo que te molesta exprésalo a viva voz.

Los cambios se ven reflejados hasta en la forma en que caminas. No te asustes, las nuevas versiones seguro eliminan sentimientos del pasado.

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Horóscopo para hoy 04 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

¿Vale la pena sacrificar la realidad por sueños que nunca van a cumplirse? No es egoísmo contigo, es que es mejor poner los pies en la tierra.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Se está acabando el año y con ello también deberían cerrarse ciclos que solo te incomodan con los demás.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Quizá tus palabras están haciendo que la persona que quieres se sienta desmotivada. El estrés no se debe llevar a casa.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

La vida no es de extremos, y a ti te encanta opacar todos tus logros, con todo lo que no te sale bien. Abrázate un poco.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Si sigues caminando por tu espacio emocional como si no te interesara nada, no te quejes luego porque las personas no ven seriedad en tus intenciones.

Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El caos laboral que tuviste las semanas pasadas empieza a encontrar calma. Ya detectaste cuáles son los elementos que no te sirven para avanzar.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No tienes problemas y sobre pensar los pone todos sobre la mesa. La ansiedad te está ganando y todo se ve reflejado en tus problemas de salud.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

La estrategia para cambiar el rumbo de tus días no está funcionando, la razón es sencilla, piensas más en los demás que en lo que quieres.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

El desperdicio de tiempo creando conflictos entre los demás te va a salir muy caro. Alístate para una crisis personal con lágrimas.

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Color del día: Café

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