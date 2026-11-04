Horóscopo para hoy 04 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Los cambios se ven reflejados hasta en la forma en que caminas. No te asustes, las nuevas versiones seguro eliminan sentimientos del pasado.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Si criticas tanto algo es porque en algún momento tuviste una lección de vida. En vez de susurrar lo que te molesta exprésalo a viva voz.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
Las consecuencias de decir la verdad a veces pueden ser muy dolorosas. Ya no puedes arrepentirte, era mejor así.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
¿Vale la pena sacrificar la realidad por sueños que nunca van a cumplirse? No es egoísmo contigo, es que es mejor poner los pies en la tierra.
Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Se está acabando el año y con ello también deberían cerrarse ciclos que solo te incomodan con los demás.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Quizá tus palabras están haciendo que la persona que quieres se sienta desmotivada. El estrés no se debe llevar a casa.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
La vida no es de extremos, y a ti te encanta opacar todos tus logros, con todo lo que no te sale bien. Abrázate un poco.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Si sigues caminando por tu espacio emocional como si no te interesara nada, no te quejes luego porque las personas no ven seriedad en tus intenciones.
Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
El caos laboral que tuviste las semanas pasadas empieza a encontrar calma. Ya detectaste cuáles son los elementos que no te sirven para avanzar.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
No tienes problemas y sobre pensar los pone todos sobre la mesa. La ansiedad te está ganando y todo se ve reflejado en tus problemas de salud.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
La estrategia para cambiar el rumbo de tus días no está funcionando, la razón es sencilla, piensas más en los demás que en lo que quieres.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
El desperdicio de tiempo creando conflictos entre los demás te va a salir muy caro. Alístate para una crisis personal con lágrimas.
Color del día: Café
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