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Horóscopo para hoy 04 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 04 de noviembre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Los cambios se ven reflejados hasta en la forma en que caminas. No te asustes, las nuevas versiones seguro eliminan sentimientos del pasado.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Si criticas tanto algo es porque en algún momento tuviste una lección de vida. En vez de susurrar lo que te molesta exprésalo a viva voz.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

Las consecuencias de decir la verdad a veces pueden ser muy dolorosas. Ya no puedes arrepentirte, era mejor así.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

¿Vale la pena sacrificar la realidad por sueños que nunca van a cumplirse? No es egoísmo contigo, es que es mejor poner los pies en la tierra.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Se está acabando el año y con ello también deberían cerrarse ciclos que solo te incomodan con los demás.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Quizá tus palabras están haciendo que la persona que quieres se sienta desmotivada. El estrés no se debe llevar a casa.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

La vida no es de extremos, y a ti te encanta opacar todos tus logros, con todo lo que no te sale bien. Abrázate un poco.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Si sigues caminando por tu espacio emocional como si no te interesara nada, no te quejes luego porque las personas no ven seriedad en tus intenciones.

Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El caos laboral que tuviste las semanas pasadas empieza a encontrar calma. Ya detectaste cuáles son los elementos que no te sirven para avanzar.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No tienes problemas y sobre pensar los pone todos sobre la mesa. La ansiedad te está ganando y todo se ve reflejado en tus problemas de salud.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

La estrategia para cambiar el rumbo de tus días no está funcionando, la razón es sencilla, piensas más en los demás que en lo que quieres.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

El desperdicio de tiempo creando conflictos entre los demás te va a salir muy caro. Alístate para una crisis personal con lágrimas.

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Color del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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