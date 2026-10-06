Quizá debas tomar pronto una decisión sobre la casa, un cambio de espacio o un…

Tendrás ganas de soltar lo que te incomoda en temas económicos, pero conviene contar hasta diez antes de responder.

¿Estás pensando en cambiarte de casa? Cuidado con esa decisión, el impulso puede traerte malas consecuencias.

Una relación de amistad puede terminar revelando lo que no quieres aceptar de tu situación sentimental. No te enojes, aprende a escuchar.

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Horóscopo para hoy 06 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Quizá debas tomar pronto una decisión sobre la casa, un cambio de espacio o un asunto familiar. Esa determinación no puedes dejársela a nadie más.

Color del día: Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Una persona podría abrirte la puerta que buscabas en el ámbito laboral. Es hora de empezar a soltar tanta comodidad.

Color del día: Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Alguien cercano puede mostrarte que no comparten las mismas prioridades, deja de ponerle atención a cosas que no tienen relevancia en tu vida.

Color del día: Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Tu presencia se notará más que nunca, por favor ten cuidado con lo que dices cuando alguien cuestione tus decisiones.

Color del día: Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Antes de juzgar revisa los hechos y lo que estás asumiendo por presión de otros. Confía en ti mismo.

Color del día: Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Un equilibrio entre tus caprichos e intereses es una buena dosis de seguridad emocional. Toma todo con calma.

Color del día: Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Ser franco puede llevarte a puntos interesantes, pero cuidado con pasarte de la raya y ofender a otros.

Color del día: Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Antes de comprometerte con algo, por favor sé racional y objetivo, no ilusiones a la gente con mentiras.

Color del día: Color del día: blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Las relaciones familiares fracturadas no se arreglan tratando de olvidar el daño que te hicieron, se trata de sanar desde adentro.

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Color del día: Color del día: Café

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