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Horóscopo para hoy 08 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 08 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Vuelve una antigua oportunidad laboral y pondrá sobre la mesa lo que quieres hacer a partir de noviembre.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Los cambios laborales van a resultar favorables siempre y cuando dejes pensamientos envidiosos a un lado. Tú no eres así.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo – 20 abril)

Este no es un buen día para discutir con amistades que valen oro. Estás demasiado iracundo y así no puedes solucionar nada.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Las cosas en pareja deben ser repartidas, así que ten cuidado con creer que la otra persona no merece atención.

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Animal del día: Búho

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

El romance consume mucha de tu energía, pero ya es hora de volver a abrir las alas y creer en el amor, ya basta de juegos.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio – 23 julio)

¿De cuándo acá eres tan celoso y posesivo? Esos comportamientos solo te alejan de esa persona que te hace bien.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio – 23 agosto)

¿Por qué es tan difícil que aceptes tu error y que necesitas que alguien te aterrice? Tus hábitos te hacen zancadillas.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Volviste con la certeza de no aguantar nada que atente contra tu paz mental, pero tendrás que hacerle frente al autosabotaje.

Animal del día: Gato

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Ya no regales más el trabajo, tu sacrificio no está siendo recompensado ni económica ni sentimentalmente.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Crea una mejor versión de ti, con pensamientos saludables, más amor propio y una dosis de consciencia.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

En estos días, alguien del pasado querrá buscar tu perdón pasando por encima de tus límites, no lo permitas.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Estás demasiado concentrado en lo material y no te fijas en que tus comentarios pueden hacer sentir mal a los demás.

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Animal del día: Búho

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Por Artemisa

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