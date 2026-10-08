Horóscopo para hoy 08 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Vuelve una antigua oportunidad laboral y pondrá sobre la mesa lo que quieres hacer a partir de noviembre.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Los cambios laborales van a resultar favorables siempre y cuando dejes pensamientos envidiosos a un lado. Tú no eres así.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo – 20 abril)
Este no es un buen día para discutir con amistades que valen oro. Estás demasiado iracundo y así no puedes solucionar nada.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Las cosas en pareja deben ser repartidas, así que ten cuidado con creer que la otra persona no merece atención.
Animal del día: Búho
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
El romance consume mucha de tu energía, pero ya es hora de volver a abrir las alas y creer en el amor, ya basta de juegos.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio – 23 julio)
¿De cuándo acá eres tan celoso y posesivo? Esos comportamientos solo te alejan de esa persona que te hace bien.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio – 23 agosto)
¿Por qué es tan difícil que aceptes tu error y que necesitas que alguien te aterrice? Tus hábitos te hacen zancadillas.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Volviste con la certeza de no aguantar nada que atente contra tu paz mental, pero tendrás que hacerle frente al autosabotaje.
Animal del día: Gato
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Ya no regales más el trabajo, tu sacrificio no está siendo recompensado ni económica ni sentimentalmente.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Crea una mejor versión de ti, con pensamientos saludables, más amor propio y una dosis de consciencia.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
En estos días, alguien del pasado querrá buscar tu perdón pasando por encima de tus límites, no lo permitas.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Estás demasiado concentrado en lo material y no te fijas en que tus comentarios pueden hacer sentir mal a los demás.
Animal del día: Búho
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