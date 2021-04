Horóscopo para hoy 1 de abril de 2021

¿Cuáles son los signos del zodiaco que más se apegan emocionalmente? Parte IV. Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Tener vínculos afectivos con las personas que nos rodean hacen que nuestros días sean de mayor alegría, de más optimismo e incluso nos permiten ver la vida de una forma más positiva. Una pareja, un familiar o un amigo pueden ser esos ejes que permiten que todo sea más llevadero, que las tormentas sean entendidas como oportunidades y que la esperanza sea la base para salir de agujeros en donde no se encuentra una salida. Sin embargo, todo en la existencia del ser es cíclico, nada, ni nadie duran para siempre, y romper esos vínculos y hacerles frente a los duelos, se vuelve casi imposible e insoportable para algunos. Estos son los signos zodiacales que más se apegan emocionalmente:

Acuario

Quizás el más débil del zodiaco. Las personas nacidas bajo este signo no aceptan con facilidad. Sus emociones la mayoría del tiempo están desequilibradas y a la hora de enfrentar una situación dolorosa: muerte, ruptura amorosa, discusiones o frustración, se queda sumido en la depresión y en la tristeza. No es fácil que vuelva a “aparecer el sol” en sus vidas, se encierran, no hablan y la soledad los cubre.

Tauro

Los cambios en su vida no son opcionales. Le tienen pánico a enfrentar la realidad o a tener que decidir sobre algo que le pueda causar daño o dolor. No creen en los desequilibrios, ni en la tristeza, por el contrario, todo el tiempo se inventan una vida de ensueño, que como consecuencia solo deja malos momentos en su vida. Se aburre muy fácil, sin embargo, prefiere vivir entre tormentas para no darle de qué hablar a la gente. Considera que su vida es perfecta, pero está lleno de máscaras emocionales.

Géminis

Son inestables emocionalmente. Las personas cercanas a ellos manifiestan en diferentes momentos que nunca se sabe con cuál de las dos personalidades actúan. Por un lado tienen una capacidad única para afrontar las pérdidas, pero por el otro reaccionan de manera agresiva, pierden toda la resiliencia y el discurso de afrontamiento de los duelos. Nunca cree en nada, ni en nadie. Sus conversaciones consigo mismo son de reproche y juicio, siempre se culpa por lo que le pasa.

