Horóscopo para hoy 1 de abril de 2022. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

A veces se te olvida el camino que recorriste para llegar a donde estás. Recoge esos pasos para motivarte y cambiar radicalmente tus días. Arcano del día: La muerte.

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

No estás preparado en este momento para tener ninguna relación afectiva. Hasta que no sanes y te perdones, no vas a evolucionar. Arcano del día: El colgado.

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Procura que tus opiniones no se conviertan en una rebeldía constante. Está bien sentar posturas, pero excederte puede traer muchos problemas. Arcano del día: El sol.

