Horóscopo para hoy 1 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos del zodiaco más infieles? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Todos en algún momento de la vida hemos sido traicionados por una persona especial. Algunos por despecho, otros por aburrimiento, y la mayoría de los casos alegan que ha sido porque se acabó el amor. Para algunos signos zodiacales es mucho más fácil caer en la tentación. No les interesa lanzarse al vacío, solo porque les gusta experimentar cosas nuevas. ¿De quiénes se trata?

Sagitario

Les encanta sentirse en libertad y les huyen a los compromisos. Cuando están en pareja es muy fácil que caigan en algún amorío, no porque no quieran a la otra persona, sino porque sienten que tienen mucho amor para dar. No les gusta que los controlen y sus sentimientos son tan cambiantes como su carácter.

Piscis

Es el signo más infiel del zodiaco. Siempre se mueve por emociones temporales, no le gusta estar por debajo de nadie. Se deja llevar mucho por su instinto, es pasional y muy sexual. Si descubre que le están jugando una mala pasada, no tendrá inconveniente en vengarse de una forma más cruel y despiadada. Son muy selectivos y se aburren fácil.

Libra

Aunque le cueste reconocerlo es una persona que no le gusta estar en pareja. Sus emociones no siempre están equilibradas y termina cayendo en juegos pasionales. Lo más extraño del caso es que después de haber cometido el error, vuelve al nido como si no hubiera pasado nada y sus argumentos hacen que la otra persona se sienta culpable, así no lo sea.

