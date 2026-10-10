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Horóscopo para hoy 10 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 10 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

No quieres terminar tu relación de pareja, pero sabes que te afecta. Eso no es amor, es solo la costumbre hablando de lo que realmente quieres para ti.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Enfócate en lo que tienes, no en lo que anhelas, quizá así puedas lograr ese escalón que ves tan lejano para llegar a tus sueños.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo – 20 abril)

No confundas la confianza que le puedas tener a alguien con abrirle las puertas a toda tu intimidad, te puedes golpear duro.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril – 21 mayo)

¿Para qué seguir en pareja cuando ya no está la conexión que los hacía ir por el mismo lado?

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Ángel del día: Rafael

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Géminis (22 mayo – 21 junio)

No pospongas más los planes de independencia, aunque no lo creas es el impulso que te falta para brillar realmente.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Estás recuperando fuerzas emocionales, por fin te abres para conocer sin tanta prevención.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio – 23 agosto)

¿Por qué reaccionas tan mal cuando tu círculo cercano te hace enfrentar con tus errores? Agradece en vez de meterle tanto drama al asunto.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Aprovecha la calma de estos días para dejar atrás personas que contaminan tus pensamientos y te incomodan, todo con respeto y verdad.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Tienes un corazón generoso que siempre busca ayudar al otro, no cambies tu esencia solo porque algunos no supieron valorarte.

Ángel del día: Gabriel

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)

No digo que no puedas recordar tu pasado, el conflicto empieza cuando haces cosas que atentan emocionalmente con tu presente.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Estás actuando bien, así que no necesitas ningún reconocimiento para que los demás sepan de que estás hecho.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Nadie sabe qué hay en el futuro, lo que sí debes hacer es tratar de ser feliz en el presente, sin pensar que se te acaba el tiempo.
Ángel del día: Gabriel

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Por Artemisa

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