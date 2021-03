Horóscopo para hoy 12 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos más vengativos del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Establecer relaciones humanas es una de las cosas más maravillosas de poder ser. Mostrar nuestra personalidad, encontrar afinidades con personas que compartan gustos e intereses hace que el viaje por la vida sea mucho más cómodo y tranquilo. Es cierto, no se puede escapar de malos momentos ni de malas experiencias que nos hacen en ocasiones cometer errores y entrar en conflicto con quienes nos relacionamos o queremos. Para algunos resulta fácil pasar la página y perdonar, para otros este sentimiento de perdón puede estar escondido en lo más recóndito del corazón y se puede transformar en una cruel venganza para hacerse valer. ¿De quiénes se trata?

Leo

El villano del zodiaco. Es considerado como el signo más vengativo. Las cosas siempre deben hacerse a su modo, si no es como ellos quieren es muy posible que haya una explosión de mal carácter, aunque la gente les explique una y otra vez que pueden existir otros caminos para manejar una situación determinada, se llenan de ira y de rabia, haciendo lo posible por demostrar que siempre tienen la razón.

Aries

Lo mejor que puedes hacer si tienes una relación con ese signo zodiacal es que no lo hieras de ninguna manera. El rencor que hay en los corazones de los arianos siempre es más fuerte que cualquiera de los sentimientos buenos y nobles que puedan sentir. Aunque se arrepiente al final por sus acciones, siempre se excede en la forma como reacciona ante eventualidades que se den en su día a día.

Escorpio

Nunca pide perdón ni baja la cabeza. Tienen un carácter muy fuerte y estallan con nada. A este signo no debe llevársele la contraria, ni juzgarlo. Es una persona radical, no conoce términos medios y un altercado con alguien puede durar años. Aunque lo busquen para solucionar las cosas siempre tiene excusas para no hacerle frente a la situación. Les gusta que les rueguen y en ese ejercicio que hacen otros encuentra la oportunidad para vengarse.

