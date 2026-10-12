Horóscopo para hoy 12 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Aceptar que era necesario que te pasaran tantas cosas para aprender es la mejor lección para ti. Un aplauso por liberar y volver a confiar.
Número del día: 0
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
La vida solo te está pidiendo que disfrutes más y que el lugar correcto para estar en paz ya se está construyendo con los mil intentos que haces para ser feliz.
Número del día: 9
Aries (21 marzo – 20 abril)
Por favor tente un poco de paciencia, qué forma de presionarte, nada pasa al instante, todo requiere de un proceso.
Número del día: 12
Tauro (21 abril – 21 mayo)
La vida pasa tan rápido que es mejor poner la energía en personas que te hayan dado calma en medio del caos que puede traer la vida.
Número del día: 1
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Al final la vida te está haciendo un favor, no creas que cuando hay lágrimas es porque la vida se va a poner peor de lo que puede.
Número del día: 4
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Reconoce que hace unos meses estás perdiendo la paz en tu relación porque solo quieres desquitarte de los malos días que estás teniendo en otras áreas de tu vida.
Número del día: 9
Leo (24 julio – 23 agosto)
Ya lo que hiciste quedó en el pasado, ahora trabaja en tu nobleza para poder encontrar salida a esa dinámica que no te permite avanzar.
Número del día: 15
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
¿Qué pasa si hoy te agradeces por todo lo que hiciste estos meses para salir a salvo de la crisis en la que estabas?
Número del día: 3
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Los silencios son necesarios, siempre te lo he dicho. A veces el ruido es el que no te permite entender lo que pasa en tu cabeza.
Número del día: 7
Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)
Respira hondo, confía en lo que haces, hay cosas que por más que des tu 100% no ven la luz porque dependen de otros factores que no puedes controlar.
Número del día: 8
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
No se trata esta vez de valentía sino de entender que no todo puede ser perfecto en tu entorno. Las dificultades también traen felicidad.
Número del día: 6
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
El nudo que tienes en la garganta pronto se va a soltar, confía, han sido días largos y de lágrimas que serán recompensados empezando de nuevo.
Número del día: 20
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