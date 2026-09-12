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Horóscopo para hoy 12 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 12 de septiembre del 2026.

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Artemisa
12 de septiembre de 2026 – 08:18 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Todo es cuestión de perspectivas y depende únicamente de ti, encontrar cuál es la que más se acomoda a tu nivel de vida.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Con calma piscis, a veces te castigas muy fuerte. Todo empezará a tomar su cauce desde la otra semana. Aprende a organizarte mejor.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo – 20 abril)

Cuando te acercas a personas que suman, todo fluye y todo se refleja en las bendiciones que te da la existencia. 

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Es verdad que algunas personas en tu vida tienen el poder de hacerte repensar las cosas, pero también debes aprender a ponerles límites.
 

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Siempre le das la mano a los demás, y esta vez eres tú quien necesita apoyo, así que deja que quienes dicen «quererte» muestren su cara real.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Las conexiones también se rompen, así que desde ya comienza a hacerle duelo a esa amistad que te cuesta tanto soltar.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio – 23 agosto)

No te quejes tanto, lo que necesitabas escuchar ayer era necesario para darte cuenta de que vives en fantasía no en realidad.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

A veces tu humor termina afectando tus relaciones. Recuerda que no todos los días el ánimo de los demás está para jugar. 

Ángel del día: Adzaquiel  

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Estás disfrutando mucho lo que haces, pero todavía te falta, no desfallezcas, sigue trabajando por una recompensa de tranquilidad.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Ya pasó la época de tener conflictos, ahora estás en etapa de reconciliación para avanzar. Todo está a tu favor.
 

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Las personas correctas son las que te hacen ver más allá de la realidad, aprovecha esa guía para solucionar cosas que te abruman. 

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No hay que aceptar cosas que te desgastan la vida. A veces la ambición te puede más, enfócate menos en lo material.

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Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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