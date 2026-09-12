Es verdad que algunas personas en tu vida tienen el poder de hacerte repensar las cosas, pero también debes aprender a…

Cuando te acercas a personas que suman, todo fluye y todo se refleja en las bendiciones que te da la existencia.

Con calma piscis, a veces te castigas muy fuerte. Todo empezará a tomar su cauce desde la otra semana. Aprende a organizarte mejor.

Todo es cuestión de perspectivas y depende únicamente de ti, encontrar cuál es la que más se acomoda a tu nivel de vida.

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Horóscopo para hoy 12 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Es verdad que algunas personas en tu vida tienen el poder de hacerte repensar las cosas, pero también debes aprender a ponerles límites.



Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Siempre le das la mano a los demás, y esta vez eres tú quien necesita apoyo, así que deja que quienes dicen «quererte» muestren su cara real.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Las conexiones también se rompen, así que desde ya comienza a hacerle duelo a esa amistad que te cuesta tanto soltar.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio – 23 agosto)

No te quejes tanto, lo que necesitabas escuchar ayer era necesario para darte cuenta de que vives en fantasía no en realidad.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

A veces tu humor termina afectando tus relaciones. Recuerda que no todos los días el ánimo de los demás está para jugar.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Estás disfrutando mucho lo que haces, pero todavía te falta, no desfallezcas, sigue trabajando por una recompensa de tranquilidad.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Ya pasó la época de tener conflictos, ahora estás en etapa de reconciliación para avanzar. Todo está a tu favor.



Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Las personas correctas son las que te hacen ver más allá de la realidad, aprovecha esa guía para solucionar cosas que te abruman.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No hay que aceptar cosas que te desgastan la vida. A veces la ambición te puede más, enfócate menos en lo material.

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Ángel del día: Gabriel

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