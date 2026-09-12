Horóscopo para hoy 12 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Todo es cuestión de perspectivas y depende únicamente de ti, encontrar cuál es la que más se acomoda a tu nivel de vida.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Con calma piscis, a veces te castigas muy fuerte. Todo empezará a tomar su cauce desde la otra semana. Aprende a organizarte mejor.
Ángel del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo – 20 abril)
Cuando te acercas a personas que suman, todo fluye y todo se refleja en las bendiciones que te da la existencia.
Ángel del día: Uriel
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Es verdad que algunas personas en tu vida tienen el poder de hacerte repensar las cosas, pero también debes aprender a ponerles límites.
Ángel del día: Rafael
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Siempre le das la mano a los demás, y esta vez eres tú quien necesita apoyo, así que deja que quienes dicen «quererte» muestren su cara real.
Ángel del día: Gabriel
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Las conexiones también se rompen, así que desde ya comienza a hacerle duelo a esa amistad que te cuesta tanto soltar.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio – 23 agosto)
No te quejes tanto, lo que necesitabas escuchar ayer era necesario para darte cuenta de que vives en fantasía no en realidad.
Ángel del día: Uriel
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
A veces tu humor termina afectando tus relaciones. Recuerda que no todos los días el ánimo de los demás está para jugar.
Ángel del día: Adzaquiel
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Estás disfrutando mucho lo que haces, pero todavía te falta, no desfallezcas, sigue trabajando por una recompensa de tranquilidad.
Ángel del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Ya pasó la época de tener conflictos, ahora estás en etapa de reconciliación para avanzar. Todo está a tu favor.
Ángel del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Las personas correctas son las que te hacen ver más allá de la realidad, aprovecha esa guía para solucionar cosas que te abruman.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
No hay que aceptar cosas que te desgastan la vida. A veces la ambición te puede más, enfócate menos en lo material.
Ángel del día: Gabriel
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