Horóscopo para hoy 14 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Lo bueno de vivir es que siempre puedes empezar de nuevo, no le tengas miedo a los cambios, nada se puede desmoronar tanto si se hace desde el amor.
Ángel del día: Jofiel.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Que tu seguridad no tambalee por estar rodeado de personas que te llenan de miedos por sus vivencias. Cuidado con el poder que le das a la gente.
Ángel del día: Adzaquiel.
Aries (21 marzo – 20 abril)
No han sabido valorarte y ese amor que tienes por ofrecer se ha quedado estancado en el tiempo. Es tiempo de dar oportunidades para volver a creer.
Ángel del día: Uriel.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Hay procesos emocionales que te están pesando más de lo que creías. La alegría está opacada y debes recuperarla.
Ángel del día: Rafael.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
La sensibilidad y la intensidad están a flor de piel este fin de semana. Es mejor recuperar la energía que te ha hecho pelear con todo el mundo.
Ángel del día: Gabriel.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Lastimaste a alguien del pasado y ahora que sabes cómo se siente tienes ganar de pedir perdón. Aun si fue cosa del pasado, puedes hacerlo.
Ángel del día: Jofiel.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Si hoy dices todo lo que sientes, entonces, la dinámica de tu vida será diferente. Ya basta de creer que el silencio soluciona todo.
Ángel del día: Uriel.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Si hay algo que se está repitiendo todo el tiempo en la relación que quieres concretar y no cambia, debe ser que el universo no quiere que pases por un mal momento.
Ángel del día: Adzaquiel.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
El tiempo cierra las heridas, pero las tuyas no terminan de hacerlo porque no abres una posibilidad de diálogo con los implicados.
Ángel del día: Gabriel.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Ya sabes lo que no quieres y eso significa sacar de tu vida a gente que ha tenido malas intenciones por supuestamente "hacerte crecer".
Ángel del día: Uriel.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
A veces la misma vida es la que hace que se pierdan emociones, pero no dejes que la rutina gane la batall
Ángel del día: Rafael.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Si te quedara poco tiempo y hoy tuvieras en tus manos salvar tu relación de pareja, ¿qué harías diferente?
Ángel del día: Gabriel.
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