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Horóscopo para hoy 14 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 14 de noviembre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Lo bueno de vivir es que siempre puedes empezar de nuevo, no le tengas miedo a los cambios, nada se puede desmoronar tanto si se hace desde el amor.

Ángel del día: Jofiel.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Que tu seguridad no tambalee por estar rodeado de personas que te llenan de miedos por sus vivencias. Cuidado con el poder que le das a la gente.

Ángel del día: Adzaquiel.

Aries (21 marzo – 20 abril)

No han sabido valorarte y ese amor que tienes por ofrecer se ha quedado estancado en el tiempo. Es tiempo de dar oportunidades para volver a creer.

Ángel del día: Uriel.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Hay procesos emocionales que te están pesando más de lo que creías. La alegría está opacada y debes recuperarla.

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Ángel del día: Rafael.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

La sensibilidad y la intensidad están a flor de piel este fin de semana. Es mejor recuperar la energía que te ha hecho pelear con todo el mundo.

Ángel del día: Gabriel.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Lastimaste a alguien del pasado y ahora que sabes cómo se siente tienes ganar de pedir perdón. Aun si fue cosa del pasado, puedes hacerlo.

Ángel del día: Jofiel.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Si hoy dices todo lo que sientes, entonces, la dinámica de tu vida será diferente. Ya basta de creer que el silencio soluciona todo.

Ángel del día: Uriel.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Si hay algo que se está repitiendo todo el tiempo en la relación que quieres concretar y no cambia, debe ser que el universo no quiere que pases por un mal momento.

Ángel del día: Adzaquiel.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El tiempo cierra las heridas, pero las tuyas no terminan de hacerlo porque no abres una posibilidad de diálogo con los implicados.

Ángel del día: Gabriel.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Ya sabes lo que no quieres y eso significa sacar de tu vida a gente que ha tenido malas intenciones por supuestamente "hacerte crecer".

Ángel del día: Uriel.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

A veces la misma vida es la que hace que se pierdan emociones, pero no dejes que la rutina gane la batall

Ángel del día: Rafael.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Si te quedara poco tiempo y hoy tuvieras en tus manos salvar tu relación de pareja, ¿qué harías diferente?

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Ángel del día: Gabriel.

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Por Artemisa

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