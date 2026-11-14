No han sabido valorarte y ese amor que tienes por ofrecer se ha quedado estancado en el tiempo. Es tiempo de dar oportunidades para volver a creer.

Que tu seguridad no tambalee por estar rodeado de personas que te llenan de miedos por sus vivencias. Cuidado con el poder que le das a la gente.

Lo bueno de vivir es que siempre puedes empezar de nuevo, no le tengas miedo a los cambios, nada se puede desmoronar tanto si se hace desde el amor.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Horóscopo para hoy 14 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Hay procesos emocionales que te están pesando más de lo que creías. La alegría está opacada y debes recuperarla.

Ángel del día: Rafael.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

La sensibilidad y la intensidad están a flor de piel este fin de semana. Es mejor recuperar la energía que te ha hecho pelear con todo el mundo.

Ángel del día: Gabriel.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Lastimaste a alguien del pasado y ahora que sabes cómo se siente tienes ganar de pedir perdón. Aun si fue cosa del pasado, puedes hacerlo.

Ángel del día: Jofiel.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Si hoy dices todo lo que sientes, entonces, la dinámica de tu vida será diferente. Ya basta de creer que el silencio soluciona todo.

Ángel del día: Uriel.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Si hay algo que se está repitiendo todo el tiempo en la relación que quieres concretar y no cambia, debe ser que el universo no quiere que pases por un mal momento.

Ángel del día: Adzaquiel.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El tiempo cierra las heridas, pero las tuyas no terminan de hacerlo porque no abres una posibilidad de diálogo con los implicados.

Ángel del día: Gabriel.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Ya sabes lo que no quieres y eso significa sacar de tu vida a gente que ha tenido malas intenciones por supuestamente "hacerte crecer".

Ángel del día: Uriel.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

A veces la misma vida es la que hace que se pierdan emociones, pero no dejes que la rutina gane la batall

Ángel del día: Rafael.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Si te quedara poco tiempo y hoy tuvieras en tus manos salvar tu relación de pareja, ¿qué harías diferente?

Publicidad

Ángel del día: Gabriel.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.