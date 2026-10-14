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Horóscopo para hoy 14 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 14 de octubre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

¿Estarás dispuesto a dejar todo lo que has construido por cumplir un sueño que aplazaste por hacer felices a otros?

Palabra del día: Rojo.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Sigues romantizando tus fracasos en el amor, pero no te das cuenta que estás trabajando para quedarte solo.

Palabra del día: Fucsia.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Esta semana evita discusiones innecesarias, las tensiones pueden hacer que termines hiriendo a alguien que quieres mucho

Palabra del día: Morado.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

La atención no puede exigirse cuando tú no haces nada por demostrar que tu pareja también es prioridad para ti.

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Palabra del día: Verde.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Decide si quieres sentir intensamente o con prevenciones. Revisa cómo quieres ver tu vida emocional.

Palabra del día: Azul.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Si decides aprovechar un sentimiento del pasado para darte una oportunidad con alguien que te lastimó, asume las consecuencias.

Palabra del día: Amarillo.

Leo (24 julio – 23 agosto)

No tomas decisiones. Tu comportamiento agota a quienes te rodean, porque solo te quejas.

Palabra del día: Naranja.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Lanzarte a vivir nuevas experiencias hará que se te abra tu mente y también el corazón. Disfruta sin tanta prevención.

Palabra del día: Gris.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

¿Si te gusta que te complazcan todo el tiempo, por qué te empeñas en criticar todo lo que hacen por ti?

Palabra del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

¿Dónde quieres poner tu energía? Te estás ahogando en un vaso con agua con cosas que no puedes concretar.

Palabra del día: Negro.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

No estás siendo efectivo en nada porque aplazas cambios cuando sientes que arriesgas algo. ¿Hasta cuándo?

Palabra del día: blanco.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No pasa nada con tu pareja, las cosas llegaron al límite y así quieras ajustar algo, del otro lado no tendrás respuestas positivas.

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Palabra del día: Café

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Por Artemisa

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