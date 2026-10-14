Horóscopo para hoy 14 de octubre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
¿Estarás dispuesto a dejar todo lo que has construido por cumplir un sueño que aplazaste por hacer felices a otros?
Palabra del día: Rojo.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Sigues romantizando tus fracasos en el amor, pero no te das cuenta que estás trabajando para quedarte solo.
Palabra del día: Fucsia.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Esta semana evita discusiones innecesarias, las tensiones pueden hacer que termines hiriendo a alguien que quieres mucho
Palabra del día: Morado.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
La atención no puede exigirse cuando tú no haces nada por demostrar que tu pareja también es prioridad para ti.
Palabra del día: Verde.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Decide si quieres sentir intensamente o con prevenciones. Revisa cómo quieres ver tu vida emocional.
Palabra del día: Azul.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Si decides aprovechar un sentimiento del pasado para darte una oportunidad con alguien que te lastimó, asume las consecuencias.
Palabra del día: Amarillo.
Leo (24 julio – 23 agosto)
No tomas decisiones. Tu comportamiento agota a quienes te rodean, porque solo te quejas.
Palabra del día: Naranja.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Lanzarte a vivir nuevas experiencias hará que se te abra tu mente y también el corazón. Disfruta sin tanta prevención.
Palabra del día: Gris.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
¿Si te gusta que te complazcan todo el tiempo, por qué te empeñas en criticar todo lo que hacen por ti?
Palabra del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
¿Dónde quieres poner tu energía? Te estás ahogando en un vaso con agua con cosas que no puedes concretar.
Palabra del día: Negro.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
No estás siendo efectivo en nada porque aplazas cambios cuando sientes que arriesgas algo. ¿Hasta cuándo?
Palabra del día: blanco.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
No pasa nada con tu pareja, las cosas llegaron al límite y así quieras ajustar algo, del otro lado no tendrás respuestas positivas.
Palabra del día: Café
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