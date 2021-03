Horóscopo para hoy 16 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos más peligrosos del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Los comportamientos humanos están definidos por la personalidad. Cada persona en el mundo cuenta con cualidades y defectos que la hacen única, y que a su vez van trazando un sinnúmero de acontecimientos en su vida que la marcarán para siempre. Algunos son amorosos, comprensivos, solidarios; otros, sin llegar a decir que solo tienen cosas negativas, sí se rigen por el odio, el rencor, las mentiras y la venganza. En la lista que verás a continuación encontrarás los signos zodiacales más peligrosos del zodiaco:

Capricornio

Son frívolos, y muy orgullosos. Las personas que lo rodean saben que “hieren sin piedad” y que cuando no obtienen lo que desean, utilizan cualquier tipo de “artimaña” para salir victoriosos de las situaciones a las que se ven expuestos. Sus emociones la mayoría del tiempo están congeladas, así que no le duele nada, no siente nada, solo está interesado en su bienestar.

Leo

Su característica principal es hacer su voluntad a como dé lugar. Siempre quieren saber todo, así ellos no estén involucrados en el asunto. Toda la información que les llega a las manos la utilizan para manipular, para conseguir lo que quieren y para hacerle daño a quien lo haya ofendido o sacado de su zona de confort. Es mejor ir con mucho cuidado si te relacionas con estas personas.

Tauro

La terquedad en su máxima expresión. Es la característica que más aburre a la gente que hace parte de su vida. Sus ideas de venganza siempre están al límite, les encanta que las personas se postren a sus pies. Se hacen de rogar, no creen en el perdón y mucho menos en la reconciliación. Una persona con este signo zodiacal siempre va a tener una lucha emocional en su interior.

