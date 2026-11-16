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Horóscopo para hoy 16 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 16 de noviembre del 2026.

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Artemisa
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Si no has logrado dejar de querer a alguien, no vas a poder tener un nuevo amor. Por ahora, quieto, no entusiasmes a nadie

Número del día: 0.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Siempre hay que decir las cosas por uno mismo, no es la satisfacción con el otro, sino la empatía con uno mismo.

Número del día: 9.

Aries (21 marzo – 20 abril)

Si un amor fue tan grande, seguro que quedan recuerdos que vale la pena atesorar para reconocer cómo eras antes.

Número del día: 12.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Puedes estar herido por lo que te hicieron, y esa es la misma excusa para terminar lo que todavía no había empezado.

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Número del día: 1.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

No inventes excusas para no volver a creer en el amor. Sigues esperanzado en algo que no va a suceder.

Número del día: 4.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Hace tiempo que dejaste que el silencio reinara en tu relación. Ahora es tiempo de tratar de recuperar diciendo lo que te afecta.

Número del día: 9.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Si no aguantas tu tristeza, por favor busca un hombro amigo. Deja que te consuelen, no puedes cargar con todo siempre.

Número del día: 15.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

La vida es una sola, y te estás privando de hacer lo que te gusta por encajar con personas que no están a la altura de tu lealtad.

Número del día: 3.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

No hace falta que digas que te vas a ir bien lejos porque ahora sí te rendiste. Tu actitud siempre dice más de lo que debería.

Número del día: 7.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Qué preocupante es cuando todo empieza a serte indiferente, es hora de aceptarlo, tu relación pende de un hilo.

Número del día: 8.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Te encargaste de entregarle todo a ese alguien y ahora te lamentas. Te lo advirtieron.

Número del día: 6.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Hay familiares que ya no te representan y es bueno que se los hagas saber. No se puede permitir todo, solo por llevar la misma sangre.

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Número del día: 20.

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Por Artemisa

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