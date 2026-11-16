Horóscopo para hoy 16 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Acuario (21 enero – 19 febrero)
Si no has logrado dejar de querer a alguien, no vas a poder tener un nuevo amor. Por ahora, quieto, no entusiasmes a nadie
Número del día: 0.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Siempre hay que decir las cosas por uno mismo, no es la satisfacción con el otro, sino la empatía con uno mismo.
Número del día: 9.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Si un amor fue tan grande, seguro que quedan recuerdos que vale la pena atesorar para reconocer cómo eras antes.
Número del día: 12.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Puedes estar herido por lo que te hicieron, y esa es la misma excusa para terminar lo que todavía no había empezado.
Número del día: 1.
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo – 21 junio)
No inventes excusas para no volver a creer en el amor. Sigues esperanzado en algo que no va a suceder.
Número del día: 4.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Hace tiempo que dejaste que el silencio reinara en tu relación. Ahora es tiempo de tratar de recuperar diciendo lo que te afecta.
Número del día: 9.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Si no aguantas tu tristeza, por favor busca un hombro amigo. Deja que te consuelen, no puedes cargar con todo siempre.
Número del día: 15.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
La vida es una sola, y te estás privando de hacer lo que te gusta por encajar con personas que no están a la altura de tu lealtad.
Número del día: 3.
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre – 23 octubre)
No hace falta que digas que te vas a ir bien lejos porque ahora sí te rendiste. Tu actitud siempre dice más de lo que debería.
Número del día: 7.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Qué preocupante es cuando todo empieza a serte indiferente, es hora de aceptarlo, tu relación pende de un hilo.
Número del día: 8.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Te encargaste de entregarle todo a ese alguien y ahora te lamentas. Te lo advirtieron.
Número del día: 6.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Hay familiares que ya no te representan y es bueno que se los hagas saber. No se puede permitir todo, solo por llevar la misma sangre.
Número del día: 20.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.