Por favor, hoy te pido que, si no toleras algo lo digas, no guardes silencio solo porque piensas que vas a…

Hay que empezar a buscar soluciones prácticas en familia, ya estuvo bueno de tanto drama.

Si sigues esperando a que los demás jueguen a adivinar qué pasa contigo, solo dejará como resultado que te sientas más solo que ahora.

Deja de culpar a los demás por tus frustraciones. Mi mejor recomendación es que enfoques tu energía en lo que vale la pena no en tus caprichos.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Horóscopo para hoy 16 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Por favor, hoy te pido que, si no toleras algo lo digas, no guardes silencio solo porque piensas que vas a incomodar a los demás.

Palabra del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Quizá tu aspecto amoroso no fluye porque siempre le estás metiendo "malicia" a las cosas que solo viven en tu cabeza. No toda la gente es igual.

Palabra del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

La energía está dada para que hables y sueltes. Toma la iniciativa para resolver eso que no te deja tranquilo.

Palabra del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Esta vez te voy a recomendar que te alejes de tu realidad para avanzar. No estás viendo cosas por tanta presión que ejerces en ti.

Palabra del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Respirar es importante, no tengas miedo a los días de calma porque eres ajeno a decisiones que se toman sin tu opinión.

Palabra del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Tienes que solucionar ese ruido mental que tienes en la cabeza para sanar del todo la relación con un familiar. No le des más tiempo.

Palabra del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No digas que no todo el tiempo, eso que hoy aplazas puede ser el camino para abrir mejores oportunidades para ti.

Palabra del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Al fin se estará destrabando todo para que eches a andar ese proyecto que va a traer no solo ganancias materiales sino emocionales.

Palabra del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

¿Qué estás buscando con tu "nueva" forma de ser? ¿Alejarte de los que amas o evadir responsabilidades afectivas?

Publicidad

Palabra del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.