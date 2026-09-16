Horóscopo para hoy 16 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Deja de culpar a los demás por tus frustraciones. Mi mejor recomendación es que enfoques tu energía en lo que vale la pena no en tus caprichos.
Palabra del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Si sigues esperando a que los demás jueguen a adivinar qué pasa contigo, solo dejará como resultado que te sientas más solo que ahora.
Palabra del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
Hay que empezar a buscar soluciones prácticas en familia, ya estuvo bueno de tanto drama.
Palabra del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Por favor, hoy te pido que, si no toleras algo lo digas, no guardes silencio solo porque piensas que vas a incomodar a los demás.
Palabra del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Quizá tu aspecto amoroso no fluye porque siempre le estás metiendo "malicia" a las cosas que solo viven en tu cabeza. No toda la gente es igual.
Palabra del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
La energía está dada para que hables y sueltes. Toma la iniciativa para resolver eso que no te deja tranquilo.
Palabra del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
Esta vez te voy a recomendar que te alejes de tu realidad para avanzar. No estás viendo cosas por tanta presión que ejerces en ti.
Palabra del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Respirar es importante, no tengas miedo a los días de calma porque eres ajeno a decisiones que se toman sin tu opinión.
Palabra del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Tienes que solucionar ese ruido mental que tienes en la cabeza para sanar del todo la relación con un familiar. No le des más tiempo.
Palabra del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
No digas que no todo el tiempo, eso que hoy aplazas puede ser el camino para abrir mejores oportunidades para ti.
Palabra del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Al fin se estará destrabando todo para que eches a andar ese proyecto que va a traer no solo ganancias materiales sino emocionales.
Palabra del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
¿Qué estás buscando con tu "nueva" forma de ser? ¿Alejarte de los que amas o evadir responsabilidades afectivas?
Palabra del día: Café
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