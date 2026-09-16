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Horóscopo para hoy 16 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 16 de septiembre del 2026.

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Artemisa
16 de septiembre de 2026 – 09:42 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Deja de culpar a los demás por tus frustraciones. Mi mejor recomendación es que enfoques tu energía en lo que vale la pena no en tus caprichos. 

Palabra del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Si sigues esperando a que los demás jueguen a adivinar qué pasa contigo, solo dejará como resultado que te sientas más solo que ahora.

Palabra del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

Hay que empezar a buscar soluciones prácticas en familia, ya estuvo bueno de tanto drama.

Palabra del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Por favor, hoy te pido que, si no toleras algo lo digas, no guardes silencio solo porque piensas que vas a incomodar a los demás.

Palabra del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Quizá tu aspecto amoroso no fluye porque siempre le estás metiendo "malicia" a las cosas que solo viven en tu cabeza. No toda la gente es igual.

Palabra del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

La energía está dada para que hables y sueltes. Toma la iniciativa para resolver eso que no te deja tranquilo.

Palabra del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

Esta vez te voy a recomendar que te alejes de tu realidad para avanzar. No estás viendo cosas por tanta presión que ejerces en ti.

Palabra del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Respirar es importante, no tengas miedo a los días de calma porque eres ajeno a decisiones que se toman sin tu opinión.

Palabra del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Tienes que solucionar ese ruido mental que tienes en la cabeza para sanar del todo la relación con un familiar. No le des más tiempo.

Palabra del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

No digas que no todo el tiempo, eso que hoy aplazas puede ser el camino para abrir mejores oportunidades para ti.

Palabra del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Al fin se estará destrabando todo para que eches a andar ese proyecto que va a traer no solo ganancias materiales sino emocionales.

Palabra del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

¿Qué estás buscando con tu "nueva" forma de ser? ¿Alejarte de los que amas o evadir responsabilidades afectivas?

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Palabra del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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