Horóscopo para hoy 17 de febrero de 2022. Foto: Pixabay

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

No permitas que los comentarios negativos de los demás te hagan cambiar la percepción que tienes de alguien. Aleja todo lo que te produzca malestares energéticos.

Animal del día: Águila

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Las cosas contigo no están cambiando. Si no liberas tus emociones es muy factible que estas te hagan pasar por una tormenta de la que no será tan fácil salir. Animal del día: Perro

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Tus cambios de humor estarán muy latentes hoy. La situación que esperabas que se resolviera, tomó el camino equivocado. Crisis emocional en camino.

Animal del día: Conejo

