Horóscopo para hoy 18 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Tu intensidad te llevará más lejos de lo que crees, es importante que tengas claro que la perseverancia si cumple sueños.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Deberías ser más agradecido con las personas que te escuchan sin juzgarte. No le hagas a los demás lo que te hace sufrir.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo – 20 abril)
Hay que bajarle un poco al tema de los celos, puede ser que por estar desconfiando todo el tiempo termine acabándose tu relación.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Empieza a detectar dónde y con quién se está esfumando tu energía. La armonía está colapsada en este momento.
Arcano del día: El colgado
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
No hagas promesas que no vas a poder cumplirte. Todavía no se cierran los capítulos de dolor que tienes con tu pasado emocional.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Hay conversaciones a las que no quieres prestarles atención y debes solucionar. Entre más pospongas decisiones será peor para ti.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio – 23 agosto)
No tienes claridad en ningún vínculo emocional en este momento. Eso pasa cuando te aprovechas de las personas.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Conoce, explora, hazte la vida más amable. No puede ser que te prives de vivir por miedo a que los demás te reprochen cosas.
Arcano del día: La torre
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Soluciona pronto tus temas financieros, agradece el apoyo que te da tu pareja y no pierdas de vista lo prioritario.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Hay relaciones nuevas que te abrirán puertas laborales para que crezcas más. No las descartes, no dimensionas lo que puede pasar.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
No hay que solucionar todo hoy, te agradecería un poco de calma y menos presión. Hay que cambiar algunas dinámicas.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Seguirse descubriendo es un buen mecanismo para sacar de tu vida a quienes solo te han buscado la caída.
Arcano del día: La templanza
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