Empieza a detectar dónde y con quién se está esfumando tu energía. La armonía está colapsada en este…

Hay que bajarle un poco al tema de los celos, puede ser que por estar desconfiando todo el tiempo termine acabándose tu relación.

Deberías ser más agradecido con las personas que te escuchan sin juzgarte. No le hagas a los demás lo que te hace sufrir.

Tu intensidad te llevará más lejos de lo que crees, es importante que tengas claro que la perseverancia si cumple sueños.

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Horóscopo para hoy 18 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Empieza a detectar dónde y con quién se está esfumando tu energía. La armonía está colapsada en este momento.

Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

No hagas promesas que no vas a poder cumplirte. Todavía no se cierran los capítulos de dolor que tienes con tu pasado emocional.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Hay conversaciones a las que no quieres prestarles atención y debes solucionar. Entre más pospongas decisiones será peor para ti.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio – 23 agosto)

No tienes claridad en ningún vínculo emocional en este momento. Eso pasa cuando te aprovechas de las personas.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Conoce, explora, hazte la vida más amable. No puede ser que te prives de vivir por miedo a que los demás te reprochen cosas.

Arcano del día: La torre

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Soluciona pronto tus temas financieros, agradece el apoyo que te da tu pareja y no pierdas de vista lo prioritario.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Hay relaciones nuevas que te abrirán puertas laborales para que crezcas más. No las descartes, no dimensionas lo que puede pasar.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

No hay que solucionar todo hoy, te agradecería un poco de calma y menos presión. Hay que cambiar algunas dinámicas.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Seguirse descubriendo es un buen mecanismo para sacar de tu vida a quienes solo te han buscado la caída.

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Arcano del día: La templanza

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