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Horóscopo para hoy 18 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 18 de septiembre del 2026.

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Artemisa
18 de septiembre de 2026 – 08:03 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Tu intensidad te llevará más lejos de lo que crees, es importante que tengas claro que la perseverancia si cumple sueños.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Deberías ser más agradecido con las personas que te escuchan sin juzgarte. No le hagas a los demás lo que te hace sufrir.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo – 20 abril)

Hay que bajarle un poco al tema de los celos, puede ser que por estar desconfiando todo el tiempo termine acabándose tu relación.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Empieza a detectar dónde y con quién se está esfumando tu energía. La armonía está colapsada en este momento.

Arcano del día: El colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

No hagas promesas que no vas a poder cumplirte. Todavía no se cierran los capítulos de dolor que tienes con tu pasado emocional.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Hay conversaciones a las que no quieres prestarles atención y debes solucionar. Entre más pospongas decisiones será peor para ti.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio – 23 agosto)

No tienes claridad en ningún vínculo emocional en este momento. Eso pasa cuando te aprovechas de las personas.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Conoce, explora, hazte la vida más amable. No puede ser que te prives de vivir por miedo a que los demás te reprochen cosas.

Arcano del día: La torre

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Soluciona pronto tus temas financieros, agradece el apoyo que te da tu pareja y no pierdas de vista lo prioritario.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Hay relaciones nuevas que te abrirán puertas laborales para que crezcas más. No las descartes, no dimensionas lo que puede pasar.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

No hay que solucionar todo hoy, te agradecería un poco de calma y menos presión. Hay que cambiar algunas dinámicas.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Seguirse descubriendo es un buen mecanismo para sacar de tu vida a quienes solo te han buscado la caída.

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Arcano del día: La templanza

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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