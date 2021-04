Horóscopo para hoy 19 de abril de 2021

¿Cómo atraer lo que quieres en la vida? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Para atraer las cosas que quieres en tu vida es clave:

1. Seguir soñando y visualizar lo que quieres lograr. Una cosa que puedes hacer es sentir que tienes todo en tus manos, esto hará que tus pensamientos y tu energía estén focalizados en alcanzar tus objetivos. Todos los propósitos que salen de tu corazón te permiten ver con más claridad el rumbo de tus pasos.

2. Cuando logras estar en el aquí y el ahora puedes aprender de las experiencias que te ponga la vida en el camino. De pronto no encuentras resultados inmediatos para lo que quieres, pero si puedes poner esas experiencias en una balanza para tomar decisiones, sin tanta ansiedad al futuro.

· Escapa de la rutina, si no haces algo distinto y no te atreves a romper ciclos repetitivos siempre te vas a ver perjudicado. No le temas a probar cosas nuevas, enfréntate al cambio y a las buenas prácticas de armonía en tu vida.

· Suelta el pasado, cuando mantenemos nuestra mente y nuestra atención en el pasado lo que obtenemos es vivir en melancolía o depresión. Es mejor eliminar pensamientos que te lleven a momentos que no quisieras repetir.

· Fluye, siente tu corazón. Tú más que nadie sabes que te conviene y qué no. No tomes decisiones permanentes basadas en sentimientos temporales. El impulso solo deja malos ratos.

· Siempre agradece, la gratitud tiene una vibración muy elevada y permite que atraigas más cosas para agradecer.

