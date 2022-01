Horóscopo para hoy 19 de enero de 2022. Foto: Pixabay

Capricornio ( 21 de diciembre – 19 enero )

Sentir intensamente no está prohibido. Expresa lo que sientes en el momento que debes. No te guardes nada, tu corazón no es solo un músculo. Palabra del día: Satisfacción

Acuario ( 20 enero – 18 febrero )

Aprende a leer a las personas que se relacionan contigo. La primera percepción energética es la que marcará el camino de la honestidad y la transparencia. Palabra del día: Sinceridad

Piscis ( 19 febrero – 20 marzo )

Llegó el momento de dejar de discutir por todo. Mantener la calma hará que manejes las situaciones cotidianas con más sabiduría y certeza. Palabra del día: Escuchar.

