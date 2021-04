Horóscopo para hoy 20 de abril de 2021

¿Cuáles son los signos más distraídos del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Atención a estos signos. Si estás rodeado de algunos de ellos en tu vida, es importante que sepas que su distracción hay que llevarla con mucha paciencia y tolerancia:

Piscis

Se caracterizan por vivir absolutamente despistados, la mayoría de las veces no es porque lo hagan con intención, sino porque viven ensimismados, solo se enfocan en sus pensamientos y actividades, por lo que lo demás no cobra mayor relevancia. Si conoces a alguien con este signo zodiacal, llénate de paciencia, y por ningún motivo le encargues las llaves del carro, ni de la casa.

Géminis

Viven con la cabeza a mil revoluciones, y con el acelerador constantemente presionado, esto hace que sean más despistados de lo normal. No se organizan fácil, y aunque quieren tener el control de todo, no es posible que logren hacerlo. Además, en el plano amoroso, suelen discutir frecuentemente con su pareja porque no saben priorizar las cosas. Para ellos, todo y nada es importante, de ahí a que sean olvidadizos por naturaleza.

Libra

Sus despistes son muy habituales. Aunque en el zodiaco está caracterizado con una balanza, son más los desequilibrios que sufre que la misma estabilidad. Algunas veces hacen la misma cosa en repetidas ocasiones porque se desconcentran con facilidad. Es normal ver a una mujer o un hombre libra maquinando muchas cosas a la vez, sin darles ningún término. Puede resultar gracioso, pero aunque dentro de sus planeaciones diarias escriban las cosas que tienen que hacer, nunca las llevan a cabo, porque siempre hay algo importante que dejan en el olvido.

