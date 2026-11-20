Aprende que las cosas no tienen que salir siempre como quieres, las crisis hay que enfrentarlas sin tanto dramatismo.

Hay que empezar a liberar tensiones con quienes trabajas. Estar en un espacio sin armonía no es saludable.

¿Y si esta vez tomas mejor la decisión que te trasnocha con el corazón? A veces es mejor no meterle tanta razón a lo que te hace feliz.

Sí, estás en caos, pero debes elegir en momentos la calma, dejar que pase y poner la energía en el lugar que se merece.

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Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

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Horóscopo para hoy 20 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Arcano del día: Búho.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Amaneciste con ganas de cerrar ciclos, que no se quede solo en planes, porque a futuro las cosas pueden salirse de control.

Arcano del día: Caballo.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Busca un espacio para hablar con tu pareja de lo que te molesta. No puedes dejar pasar las cosas para evitar peleas.

Arcano del día: Perro.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Hay que hacer que las cosas pasen, no dejar que el tiempo pase y pase para que se hagan realidad tus expectativas.

Arcano del día: Culebra.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

¿Qué beneficio te está dando esa persona por la que decidiste enfrentarte a todo el mundo? ¿Vale tanto la pena como para perder?

Arcano del día: Gato.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Tú te estás encargando de darte mala vida por cosas mínimas y estás aburriendo co tu malgenio a quien te quiere.

Arcano del día: Tigre.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Debes atender las señales que te da la vida, ya estás en un punto en el que no estás dispuesto a que nadie controle tus emociones.

Arcano del día: Aguila.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Vas a volver a estar bien, pero no dejes que “la nube negra” que está sobre tu cabeza marque tus decisiones.

Arcano del día: León.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

No es demasiado tarde para reconocer que no le estás dando importancia a quienes lo merecen. Te estás dejando manipular.

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Arcano del día: Búho.

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