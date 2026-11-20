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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Sí, estás en caos, pero debes elegir en momentos la calma, dejar que pase y poner la energía en el lugar que se merece.
Arcano del día: sapo.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
¿Y si esta vez tomas mejor la decisión que te trasnocha con el corazón? A veces es mejor no meterle tanta razón a lo que te hace feliz.
Arcano del día: Elefante.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Hay que empezar a liberar tensiones con quienes trabajas. Estar en un espacio sin armonía no es saludable.
Arcano del día: Foca.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Aprende que las cosas no tienen que salir siempre como quieres, las crisis hay que enfrentarlas sin tanto dramatismo.
Arcano del día: Búho.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Amaneciste con ganas de cerrar ciclos, que no se quede solo en planes, porque a futuro las cosas pueden salirse de control.
Arcano del día: Caballo.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Busca un espacio para hablar con tu pareja de lo que te molesta. No puedes dejar pasar las cosas para evitar peleas.
Arcano del día: Perro.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Hay que hacer que las cosas pasen, no dejar que el tiempo pase y pase para que se hagan realidad tus expectativas.
Arcano del día: Culebra.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
¿Qué beneficio te está dando esa persona por la que decidiste enfrentarte a todo el mundo? ¿Vale tanto la pena como para perder?
Arcano del día: Gato.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Tú te estás encargando de darte mala vida por cosas mínimas y estás aburriendo co tu malgenio a quien te quiere.
Arcano del día: Tigre.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Debes atender las señales que te da la vida, ya estás en un punto en el que no estás dispuesto a que nadie controle tus emociones.
Arcano del día: Aguila.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Vas a volver a estar bien, pero no dejes que “la nube negra” que está sobre tu cabeza marque tus decisiones.
Arcano del día: León.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
No es demasiado tarde para reconocer que no le estás dando importancia a quienes lo merecen. Te estás dejando manipular.
Arcano del día: Búho.
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