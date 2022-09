Horóscopo para hoy 20 de septiembre de 2022. Foto: Pixabay

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

Las noticias que estabas esperando por fin llegan a tu puerta. Trata de no descontrolarte por la emoción. Siéntate, revisa y actúa. Color del día: naranja.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Tu estado emocional está haciendo de las suyas, y si no aprendes a separar las cosas puedes empezar a vivir un caos insostenible con tu pareja. Color del día: negro.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)

Las cosas no se arreglan de un día para otro. Habla, no te guardes las cosas y actúa de la mano con tu pareja. No es falta de amor, se trata del día a día. Color del día: fucsia.

