Horóscopo para hoy 22 de julio de 2021

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)

No hay ningún obstáculo para ti. Estás en un momento de equilibrio que debes aprovechar. No busques conflictos donde no los hay. Animal del día: perro.

Leo (24 jul. - 23 ago.)

No ofendas a las personas que amas. A veces tus comentarios hieren más que las situaciones que viven tus familiares contigo. Animal del día: culebra.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

No le abras la puerta al pasado. Si decides volver a viejos caminos, el único perjudicado vas a ser tú. Mentiras y dolor se asoman. Animal del día: gato.

