Horóscopo para hoy 22 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos más depresivos del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Todos los días no son iguales. Algunas veces son soleados, otras veces grises, opacos y con muchas tormentas. Las emociones no son ajenas a estas tonalidades. Todos los seres humanos tienen diversas formar de expresarse, de enfrentarse a situaciones problema, y los astros tienen mucho que ver en estas caracterizaciones. La tristeza, la melancolía, la angustia y la depresión, entre otras, son mucho más evidentes en algunos casos. Los signos zodiacales no están alejados de esta realidad. Aquí te presentamos los signos más depresivos del zodiaco.

Capricornio

Todo se lo toma personal, para él no hay puntos medios. Es una persona que cuando está en estados de tristeza y mucho dolor se ensimisma y no le dan paso a ninguna solución positiva. La soledad a veces es su peor consejera. Los procesos de duelo que tiene en el camino siempre tienen un poco más de drama que lo normal. Sus emociones casi nunca están equilibradas.

Virgo

Se preocupa demasiado por todas las cosas que le pasan, así sea la más mínima. Vive en conflicto interno la mayoría del tiempo y cuando tiene una etapa en donde las cosas no salen como espera se sumerge en una tristeza infinita. De manera consciente no quisiera preocupar a quienes lo rodean, aunque termina haciéndolo. Lo más preocupante es que sus estados de melancolía siempre vienen acompañados de ansiedad.

Cáncer

Nunca se siente preparado para dejar ir el pasado. Su cabeza le juega en ocasiones malas pasadas. Piensa demasiado en lo que pudo ser y no fue, y no es capaz de vivir con positivismo y felicidad el presente. Siempre le encuentra un pero a todo para no aceptar que él mismo es quien provoca estados de depresión y melancolía profunda por su forma de actuar.

