Horóscopo para hoy 22 de mayo de 2021

¿Cuál es el lado más oscuro de tu signo zodiacal? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Cáncer

Con lo amoroso que es este signo es imposible creer que tenga este lado oscuro. Cuando piensa en negativo realmente todo lo convierte en un caos extremo. Es demasiado temperamental y esto lo hace inestable y un poco asocial. Nunca se sabe cuándo está bien ni cuándo está mal, por eso su energía en ocasiones se percibe muy pesada.

Leo

Demasiado soberbio para el gusto de muchos. Tiene comportamientos que parecen de un niño pequeño, es caprichoso y cuando no obtiene lo que quiere se vuelve insoportable. Le gusta que lo admiren en todo momento, por eso, cuando se juntan su ego y su falta de humildad se crea una bola de nieve imposible de parar.

Virgo

La crítica en exceso. Es muy duro con sus palabras y no tiene nada de tacto para decir lo que piensa. Siempre va en contra de la corriente, no le gusta que le lleven la contraria y se mete en cosas que no le importan solo por sacar un beneficio para él. Aunque muchos lo consideran un ser humano dulce, puede llegar a ser bastante amargo para tener una relación con él.

