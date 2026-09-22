 

Publicidad

Horóscopo para hoy 22 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 22 de septiembre del 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Artemisa
22 de septiembre de 2026 – 07:13 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Acuario (21 enero – 19 febrero)

Piensas que estás feliz, pero resulta que estás lleno de ansiedad y dudas. Resuelve pronto lo que no te deja en paz.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

La vida no es tan mala, solo que ahora estás cerrando ciclos dolorosos que no te dejan ver las bendiciones que hay en ella.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

No es que estés llegando tarde a todos los momentos importantes de tu familia, lo que pasa es que estás muy desconectado de ellos.

Color del día: Violeta

Tauro (21 abril – 21 mayo)

La mente también hay que entrenarla, de manera positiva para que lo decretado se dé.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Ten en cuenta que cuando no planeas las cosas todo se da más fácilmente, especialmente en el terreno del amor.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Siéntete orgulloso de haber abierto tu corazón, cuando todo nace de la nobleza se acomoda para que seas feliz.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

A veces hay que probar cosas nuevas para darle trámite al futuro. Estás atascado.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Si la vida se tratara solo de momentos tristes, sería muy aburrida. Disfruta este instante de felicidad.

Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

No hay nada más peligroso que pedirle al corazón que no sienta cuando algo lo hace vibrar.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Si miras al pasado y ves todo lo que creciste, solo deberías aplaudirte, no juzgarte tanto por lo que no sucedido.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

La carga que sientes ahora mismo pronto terminará esfumándose, suéltala desde el amor.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Te estás conformando demasiado con lo que te pasa. Lucha por tus emociones, no es momento de bajar la guardia.

Color del día: Marrón

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Publicidad

Por Artemisa

Temas recomendados:

Acuario

Aries

Astrología

cáncer

Capricornio

Escorpio

Géminis

Horóscopo

Horóscopo diario

Horóscopo hoy

Leo

Libra

Piscis

Sagitario

Tauro

Virgo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido