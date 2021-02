Horóscopo para hoy 23 de febrero de 2021

¿Te sientes estancado? Tu signo zodiacal puede ser el responsable. Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Es normal que a veces los seres humanos en diferentes etapas de la vida tengamos crisis existenciales. En ocasiones esto puede estar asociado a temas laborales, familiares e incluso sentimentales. Todo puede convertirse en una nube negra que parece no desaparecer y que con el pasar del tiempo crece a tal punto, que no es posible lidiar con ella.

Las energías se alteran, las luchas externas se vuelven internas y la solución es intangible. Algunos piensan que nacieron estrellados, otros por el contrario culpan a sus decisiones, pero lo que es cierto frente a todo este panorama es que hay ciertas características astrales que no permiten ver la luz. ¿Cuáles son los signos que se ven más afectados con estos procesos?

Cáncer

Te culpas constantemente porque no avanzas. Esto se da porque quieres resultados inmediatos, no tienes espacio en tu vida para la famosa “prueba y error”. Aunque eres un ser creativo y muy espiritual, terminas cayendo en juegos mentales que no te permiten ver con claridad otras opciones. Eres absolutamente cuadriculado y salirte de tu zona de confort es algo que jamás contemplarás, así tus acciones se tornen rutinarias.

Capricornio

Se caracterizan porque son personas decididas, comprometidas y muy inteligentes. Sin embargo, sus comportamientos a veces hacen que sus egos tomen la dirección de sus decisiones. No les gusta recibir ayuda de nada, se creen dueños de la verdad infinita y culpan a los demás por los errores que cometen. Pueden ser muy exitosos, pero siempre se estancan porque deben involucrar a alguien más en sus planes.

Tauro

Este signo zodiacal no avanza porque siempre está pensando en los errores que cometió. Nunca tiene una frase positiva, ni un comportamiento diferente frente a las situaciones que le presenta la vida misma. El negativismo domina en su vida porque no es capaz de soltar lo que le hace daño, siempre está aferrado a las malas cosas y avanzar en cualquier escenario de su vida no es una opción.

Sagitario

No existe en el mundo zodiacal un signo que piense más en el futuro que Sagitario. Siempre encuentran razones por las cuales luchar. Todo el tiempo tienen la energía activada y sus metas claras, sin embargo, ese es su mayor inconveniente. Tanta claridad termina nublándolos por completo. Deberían aprovechar más el presente, y concebir el futuro como un regalo.

