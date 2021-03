Horóscopo para hoy 23 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos más perseverantes del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

La vida siempre trae una cuota de dolor y de muchos desafíos. Algunas personas encuentran en este tipo de situaciones oportunidades para no desfallecer, para no perder la lucha con la vida, y para entender que nunca hay que bajar los brazos, que siempre hay que mantener una actitud positiva y un motivo para ser feliz y obtener lo que se desea. A algunos signos del zodiaco les cuesta más trabajo que a otros, pero hay tres que se caracterizan por estar rodeados de luz pese a las adversidades:

Tauro

Son seres que se visten de esperanza todos los días. Tienen una capacidad única para salir adelante ante las adversidades. Aunque como cualquier persona se desanima porque las cosas no le salen bien, este sentimiento no es duradero, por el contrario, es la fuerza interna para buscar alternativas y no perder la fe.

Acuario

Nunca se da por vencido, si se cae diez veces, diez veces se levanta. Siempre le encuentra algo positivo a sus malas experiencias, retándose y desafiándose. Su política de vida es: “Nada es más grande que las posibilidades de que mi vida sea lo que quiero”. Su fuerza de voluntad es su motor y sus lecturas internas son la respuesta a la adaptación al cambio.

Libra

Nunca tiene afán de que las cosas salgan siempre positivas. Es un signo zodiacal que siempre está lleno de paciencia. No permite que su cabeza se llene de pensamientos negativos y si los llegara a experimentar, busca cualquier actividad distractora para bloquearlos o eliminarlos. La luz siempre lo acompaña y su forma de ver la vida es su carta ganadora para salir de cualquier situación de estrés, o conflicto.

