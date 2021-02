Horóscopo para hoy 24 de febrero de 2021

¿Cuáles son las tres parejas más complicadas del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Las relaciones sentimentales siempre están definidas por varias etapas. Al principio todo es color de rosa, los momentos de felicidad reinan y la camaradería y complicidad parecen no terminar nunca. Pero “no todo lo que brilla es oro” como dice el popular adagio, los sentimientos se transforman, los ideales que se formaron de la otra persona empiezan a desdibujarse y la duda empieza a abrumar los pensamientos. ¿Esta si será la persona que quiero para mi vida?

A todos nos ha pasado, claro. Algunos toman la sabia de decisión de dejar ir a esa persona sin resentimiento, ni rencor, pero hay otros que por más que se les diga “adiós” quieren permanecer para siempre en la vida del otro. Hoy, enlistamos los signos zodiacales que se convierten en una tormenta de vida, los famosos ex:

Escorpión

¡Para salir corriendo! Es el signo del zodiaco que más sufre de ira. Son explosivos, todo el tiempo tienen sed de venganza. Buscan cualquier medio para llamar la atención de la otra persona. Sus palabras siempre llevan un poco de “veneno” y son los reyes y las reinas de la manipulación. Todos los movimientos que hace este signo zodiacal son cautelosos, pero al final muy peligrosos.

Géminis

¡Que viva la bipolaridad! Se caracterizan porque un día hacen una cosa y al otro terminan haciendo otra. Puede mostrarse muy tranquilo en el momento de la ruptura, pero hará lo humanamente posible porque la otra persona se sienta culpable y decida volver a buscarlo. Es especialista en dejar abiertas las puertas del rencor. Un día puede amar mucho y terminar odiando por completo, pero al final sufre tanto que se convierte en una víctima total.

Cáncer

¡La rabia en todo el sentido de la palabra! Explotan de manera inexplicable. No pueden controlar sus emociones y pueden llegar a cometer errores irremediables. No les importa lastimar a la persona que amaron en algún momento con loca pasión y desenfreno. Son obstinados, y aunque saben que las cosas no van para ningún lado, intentan por todos los medios conquistar nuevamente.

