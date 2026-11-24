Es que, de verdad, no todo se puede resolver en un solo día, para eso existen los tiempos que tú siempre descartas.

Si ya no lo pensaste demasiado, para qué vas a retroceder en la realización de tu idea, no tiene sentido, más bien trabaja en ella.

Estás abrumado emocionalmente y debes despejarte. Cierra ciclos esta semana, hazlo desde el amor.

Si hoy te sientes obligado a responder algo, hablar no será lo adecuado. Tú y yo sabemos que no estás listo para ser tan “aventurero”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Horóscopo para hoy 24 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Hoy puede haber un acercamiento con alguien que siempre ignoraste, disfruta el momento, te vas a sorprender.

Color del día: 4.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

A todo el mundo le pides lógica cuando se te sale el mal carácter, pero tú no lo pones en práctica, y menos si te basas en supuestos.

Color del día: 9.

Leo (24 julio – 23 agosto)

Ya fue suficiente, no lo intentes más, prueba otras cosas que te reten, eres demasiado terco y por eso la energía se atasca.

Color del día: 15.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

La vida te da lecciones y tú no aprendes. No te gusta que hablen de ti, pero tú lo haces con los demás, cuidado con los silencios con intención.

Color del día: 3.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Se está acabando el año y deberías ser mucho más agradecido, deja de pensar que mereces todo porque a veces eso no es tan real.

Color del día: 7.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Ya fue suficiente, no lo intentes más, prueba otras cosas que te reten, eres demasiado terco y por eso la energía se atasca.

Color del día: 8.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Si algo dentro de ti está manifestándose para hacer nuevas cosas, escúchate, quizá eso te vuelva a hacer sentir vivo.

Color del día: 6.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Si vas a asumir el riesgo de enfrentar a tus familiares, hazlo con inteligencia, no creando caos escuchando chismes.

Publicidad

Color del día: 20.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.