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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Si hoy te sientes obligado a responder algo, hablar no será lo adecuado. Tú y yo sabemos que no estás listo para ser tan “aventurero”.
Color del día: 0.
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Estás abrumado emocionalmente y debes despejarte. Cierra ciclos esta semana, hazlo desde el amor.
Color del día: 9.
Aries (21 marzo – 20 abril)
Si ya no lo pensaste demasiado, para qué vas a retroceder en la realización de tu idea, no tiene sentido, más bien trabaja en ella.
Color del día: 12.
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Es que, de verdad, no todo se puede resolver en un solo día, para eso existen los tiempos que tú siempre descartas.
Color del día: 1.
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Hoy puede haber un acercamiento con alguien que siempre ignoraste, disfruta el momento, te vas a sorprender.
Color del día: 4.
Cáncer (21 junio – 23 julio)
A todo el mundo le pides lógica cuando se te sale el mal carácter, pero tú no lo pones en práctica, y menos si te basas en supuestos.
Color del día: 9.
Leo (24 julio – 23 agosto)
Ya fue suficiente, no lo intentes más, prueba otras cosas que te reten, eres demasiado terco y por eso la energía se atasca.
Color del día: 15.
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
La vida te da lecciones y tú no aprendes. No te gusta que hablen de ti, pero tú lo haces con los demás, cuidado con los silencios con intención.
Color del día: 3.
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Se está acabando el año y deberías ser mucho más agradecido, deja de pensar que mereces todo porque a veces eso no es tan real.
Color del día: 7.
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Ya fue suficiente, no lo intentes más, prueba otras cosas que te reten, eres demasiado terco y por eso la energía se atasca.
Color del día: 8.
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Si algo dentro de ti está manifestándose para hacer nuevas cosas, escúchate, quizá eso te vuelva a hacer sentir vivo.
Color del día: 6.
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Si vas a asumir el riesgo de enfrentar a tus familiares, hazlo con inteligencia, no creando caos escuchando chismes.
Color del día: 20.
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