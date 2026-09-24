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Horóscopo para hoy 24 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 24 de septiembre del 2026.

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Artemisa
24 de septiembre de 2026 – 07:01 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Hoy más que nunca siéntete orgulloso de ti mismo, no esperes a que los demás te aplaudan.

Animal del día: Rojo

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Ya descifraste lo que estás buscando hace años, un amor que te respete y te dé tu lugar. No lo pongas en riesgo.

Animal del día: Fucsia

Aries (21 marzo – 20 abril)

No te preocupes por cosas que no tienen sentido. Tu energía debe estar enfocada en lo que te hace crecer.

Animal del día: Morado

Tauro (21 abril – 21 mayo)

La estás pasando bien con esa persona especial, vive el día y deja de pensar tanto en lo que te aterra.

Animal del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Otra vez la vida te está dando la oportunidad de cerrar el pasado con valentía, no desaproveches lo que pasa.

Animal del día: Azul

Cáncer (21 junio – 23 julio)

La estabilidad que sientes en tu vida no puede ser algo pasajero. Ya basta de juegos.

Animal del día: Amarillo

Leo (24 julio – 23 agosto)

¿Hasta qué punto vas a llevar la soberbia solo para obtener lo que quieres?

Animal del día: Naranja

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No hay que estar "un poco mejor" hay que intentar salir de las crisis con madurez.

Animal del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Te costó tiempo valorar a quien está a tu lado, pero lo lograste, no hay algo más gratificante que la paz mental.

Animal del día: Rosado

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Por favor deja de crear escenarios negativos, no llames cosas que no sirven, sigue haciendo las cosas bien.

Animal del día: Negro

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

La vida a veces se pone difícil, pero no imposible. La mala racha está a punto de terminar.

Animal del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Nadie tiene derecho a cuestionar tus elecciones, esa es la razón por la que debes seguir adelante con tus planes.

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Animal del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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