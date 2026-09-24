Horóscopo para hoy 24 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Hoy más que nunca siéntete orgulloso de ti mismo, no esperes a que los demás te aplaudan.
Animal del día: Rojo
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Ya descifraste lo que estás buscando hace años, un amor que te respete y te dé tu lugar. No lo pongas en riesgo.
Animal del día: Fucsia
Aries (21 marzo – 20 abril)
No te preocupes por cosas que no tienen sentido. Tu energía debe estar enfocada en lo que te hace crecer.
Animal del día: Morado
Tauro (21 abril – 21 mayo)
La estás pasando bien con esa persona especial, vive el día y deja de pensar tanto en lo que te aterra.
Animal del día: Verde
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Otra vez la vida te está dando la oportunidad de cerrar el pasado con valentía, no desaproveches lo que pasa.
Animal del día: Azul
Cáncer (21 junio – 23 julio)
La estabilidad que sientes en tu vida no puede ser algo pasajero. Ya basta de juegos.
Animal del día: Amarillo
Leo (24 julio – 23 agosto)
¿Hasta qué punto vas a llevar la soberbia solo para obtener lo que quieres?
Animal del día: Naranja
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
No hay que estar "un poco mejor" hay que intentar salir de las crisis con madurez.
Animal del día: Gris
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
Te costó tiempo valorar a quien está a tu lado, pero lo lograste, no hay algo más gratificante que la paz mental.
Animal del día: Rosado
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Por favor deja de crear escenarios negativos, no llames cosas que no sirven, sigue haciendo las cosas bien.
Animal del día: Negro
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
La vida a veces se pone difícil, pero no imposible. La mala racha está a punto de terminar.
Animal del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Nadie tiene derecho a cuestionar tus elecciones, esa es la razón por la que debes seguir adelante con tus planes.
Animal del día: Café
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