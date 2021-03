Horóscopo para hoy 25 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos del zodiaco que más inventan excusas? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

En el viaje por la vida se pueden encontrar personas a las que les aterra la realidad. Es un enfrentamiento constante al que no están dispuestos a darle la cara y por el contrario, terminan en una burbuja creada por ellos mismos, que se convierte en una excusa constante, con tal de no verse afectados o en conflicto con sus dilemas existenciales. No sentir responsabilidad, no hacerles frente a los problemas e incluso abandonar un objetivo o un sueño por miedo, son algunas de las características que describen a estos signos zodiacales:

Tauro

Le encanta victimizarse, todo le pasa a él y su vida pareciera estar rodeada de negativismo. Por más de que este signo zodiacal reciba un sin número de ayudas, siempre va a encontrar un pretexto para decir que no lo va a lograr, que no puede, o que sencillamente las cosas positivas y el éxito no están diseñados para él. Aunque no todos los Tauro tienen estas características, la mayoría de ellos sí, y parece que no dan marcha atrás cuando se trata de salir adelante o adaptarse a los cambios.

Piscis

Siempre culpa a los demás. La mayoría del tiempo no se hace responsable de sus actitudes y comportamientos y siempre lleva a los demás al límite, haciéndolos sentir mal e incluso utilizando palabras hirientes para que les den la razón absoluta. Las excusas son el camino que encuentran para trazar objetivos inmediatos, a veces no piensan en el futuro, sino que por el contrario se limitan a vivir el día a día, razón por la cual todo el tiempo cambian de parecer y se excusan en que es mejor estar probando que mantenerse fijo en una decisión.

Géminis

Los gemelos del zodiaco siempre se han defendido de cualquier eventualidad excusándose en que tienen doble cara. Tienen una facultad única para cambiar de opinión en un segundo y voltear todo a su favor. Su excusa para cualquier cosa es manifestar que en ocasiones su desequilibrio emocional se debe a que tienen doble carga energética (positiva y negativa) fingiendo así desconocer muchos de sus patrones de conducta con los demás.

