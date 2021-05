Horóscopo para hoy 25 de mayo de 2021

¿Cuál es el lado más oscuro de tu signo zodiacal? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Capricornio

Los más pesimistas y fatalistas del zodiaco. Son personas intolerantes y viven con una queja constante de los demás que a veces los enloquece. Pueden mostrarse muy solidarios, pero por detrás lo único que buscan es desalentar y quitar el entusiasmo de quienes buscan su ayuda.

Acuario

Todo lo toman personal, para ellos no hay razones que valgan. No les gusta cuando las personas les dicen la verdad, y eso los hace desarrollar conductas de aislamiento y grosería. Les gusta saber todo y cuando no tienen la información en sus manos, se vuelven hipócritas y testarudas.

Piscis

Se deja sugestionar muy fácil por todo lo que le dicen. Duda en exceso y su forma de demostrar frustración es por medio de su mal carácter. Nada le parece suficiente, el mundo siempre está en contra de ellos, y son tan inseguros que prefieren estar en soledad porque no creen merecer emociones transparentes y verdaderas.

