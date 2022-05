Horóscopo para hoy 25 de mayo de 2022: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 25 de mayo de 2022. Foto: Pixabay

Géminis (22 may. - 21 jun.)

Por fin se quitan de tu camino los obstáculos que no te dejaban avanzar. Llénate de calma porque todo vuelve a encarrilarse. Palabra del día: estabilidad.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)

Si no logras equilibrar tu ego, las consecuencias serán fatales. No te desgastes energéticamente con lo que no va a pasar. Vive el ahora. Palabra del día: gozo.

Leo (24 jul. - 23 ago.)

Este es el momento de invertir en lo que llevas pensando desde hace un buen tiempo. Dale entrada a lo que te lleva a la cima. Palabra del día: amor propio.

