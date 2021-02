Horóscopo para hoy 26 de febrero de 2021

¿Cuáles son los signos del zodiaco con el peor temperamento? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

¿Sabías que los astros tienen mucho que ver en la forma como se desarrolla tu temperamento? La astrología define este tipo de comportamientos. Factores como el tránsito planetario e incluso el día en que naciste, van a caracterizar la forma en la que te relacionas con otros, la manera en la que reaccionas a situaciones determinadas y principalmente cómo les das resolución a los conflictos que se presentan en tu día a día. Aquí te contamos cuáles son los signos de más mal carácter del zodiaco:

Virgo

Aunque se caracterizan por ser pacientes, es mejor no provocar sus demonios. Les gusta la perfección y que todo les salga siempre bien. Cuando descubren que no todo es como lo piensan pueden estallar de formas exageradas e inimaginables. Lo mejor en esos casos es tomar distancia mientras se tranquilizan, aunque debes ser consciente de que eso no pasará de un minuto a otro.

Capricornio

Son personas que se frustran con mucha facilidad. Se pueden comparar con un fósforo, solo es que tengan un pequeño roce con alguien e inmediatamente se prenden. No les gusta que les lleven la contraria y siempre buscan tener la razón en todo. En ocasiones son ofensivos y no les interesa llegar a ningún tipo de acuerdo, mucho menos cuando tienen que bajar la cabeza si ellos cometieron el error.

Aries

El signo zodiacal más explosivo de todos. Les gusta tener el control de todo, ser autoritarios e incluso no creen que puedan equivocarse. Muchas personas se alejan de ellos por su forma de ser: estricta y prepotente. Sufren mucho con su carácter porque les gana más que el sentimiento que puedan tener por una persona cercana.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/