Lo principal sigues siendo tú, ya no permitas que la gente juegue con tu generoso corazón.

Todo lo que puedas soltar para empezar este nuevo ciclo es clave, nadie puede aferrarse únicamente al dolor.

Otra noche solitaria sin que decidas qué hacer con tu situación sentimental. Es mejor solo, por ahora, que mal acompañado.

¿Qué pasa si sonríes un poco más y le pones alegría a la vida? No te atormentes ni atormentes a los demás.

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Horóscopo para hoy 26 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Lo mejor es que te resignes, que ya no busques más soluciones a lo que en esta vida nunca podrá ser.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Estás teniendo muchos problemas con las figuras de autoridad, aprende a bajar la cabeza.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio – 23 agosto)

Acepta de una vez por todas que el barco de tus sueños se hundió por falta de constancia.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Cuando decides enfrentar las cosas sin remordimientos, todo fluye, procura hacer lo mismo en el terreno laboral.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

La calma es una carta que no has pensado jugar en el presente por vivir en caos con cosas que no puedes solucionar solo.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Pronto la persona que te está generando incomodidad saldrá de tu camino, eso se llama justicia divina, la lealtad no se negocia.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Desaparecer, eso es lo que quisieras ahora mismo. Puedes hacerlo, pero no huyas como si le debieras algo a alguien.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Tú definitivamente no sabes preguntar, vas por la vida afirmando solo porque siempre quieres la victoria en todo.

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Ángel del día: Gabriel

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