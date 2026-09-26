Horóscopo para hoy 26 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
¿Qué pasa si sonríes un poco más y le pones alegría a la vida? No te atormentes ni atormentes a los demás.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Otra noche solitaria sin que decidas qué hacer con tu situación sentimental. Es mejor solo, por ahora, que mal acompañado.
Ángel del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo – 20 abril)
Todo lo que puedas soltar para empezar este nuevo ciclo es clave, nadie puede aferrarse únicamente al dolor.
Ángel del día: Uriel
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Lo principal sigues siendo tú, ya no permitas que la gente juegue con tu generoso corazón.
Ángel del día: Rafael
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Lo mejor es que te resignes, que ya no busques más soluciones a lo que en esta vida nunca podrá ser.
Ángel del día: Gabriel
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Estás teniendo muchos problemas con las figuras de autoridad, aprende a bajar la cabeza.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio – 23 agosto)
Acepta de una vez por todas que el barco de tus sueños se hundió por falta de constancia.
Ángel del día: Uriel
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Cuando decides enfrentar las cosas sin remordimientos, todo fluye, procura hacer lo mismo en el terreno laboral.
Ángel del día: Adzaquiel
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
La calma es una carta que no has pensado jugar en el presente por vivir en caos con cosas que no puedes solucionar solo.
Ángel del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Pronto la persona que te está generando incomodidad saldrá de tu camino, eso se llama justicia divina, la lealtad no se negocia.
Ángel del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
Desaparecer, eso es lo que quisieras ahora mismo. Puedes hacerlo, pero no huyas como si le debieras algo a alguien.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Tú definitivamente no sabes preguntar, vas por la vida afirmando solo porque siempre quieres la victoria en todo.
Ángel del día: Gabriel
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