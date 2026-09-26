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Horóscopo para hoy 26 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 26 de septiembre del 2026.

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Artemisa
26 de septiembre de 2026 – 08:16 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

¿Qué pasa si sonríes un poco más y le pones alegría a la vida? No te atormentes ni atormentes a los demás.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Otra noche solitaria sin que decidas qué hacer con tu situación sentimental. Es mejor solo, por ahora, que mal acompañado.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo – 20 abril)

Todo lo que puedas soltar para empezar este nuevo ciclo es clave, nadie puede aferrarse únicamente al dolor.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Lo principal sigues siendo tú, ya no permitas que la gente juegue con tu generoso corazón.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Lo mejor es que te resignes, que ya no busques más soluciones a lo que en esta vida nunca podrá ser.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Estás teniendo muchos problemas con las figuras de autoridad, aprende a bajar la cabeza.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio – 23 agosto)

Acepta de una vez por todas que el barco de tus sueños se hundió por falta de constancia.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Cuando decides enfrentar las cosas sin remordimientos, todo fluye, procura hacer lo mismo en el terreno laboral.

Ángel del día: Adzaquiel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

La calma es una carta que no has pensado jugar en el presente por vivir en caos con cosas que no puedes solucionar solo.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Pronto la persona que te está generando incomodidad saldrá de tu camino, eso se llama justicia divina, la lealtad no se negocia.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

Desaparecer, eso es lo que quisieras ahora mismo. Puedes hacerlo, pero no huyas como si le debieras algo a alguien.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Tú definitivamente no sabes preguntar, vas por la vida afirmando solo porque siempre quieres la victoria en todo.

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Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

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