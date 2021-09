Horóscopo para hoy 27 de septiembre de 2021

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Te asustan la tranquilidad y la felicidad; acéptalas con amor. Al final del día te sentirás muy complacido y afortunado. Sonríe. Número del día: 7.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)

Los cambios siempre son para mejorar. Estás es un momento de la vida en el que ya puedes dar el paso que soñabas. Suelta y avanza. Número del día: 7.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)

No intentes buscar a esa persona del pasado que lastimaste. No alteres su tranquilidad, pero especialmente no vuelvas. Número del día: 6.

