Te está dando muy duro el cambio de vida que planeaste. Ahora intenta encontrar el lado positivo del asunto.

Estar no es igual que permanecer. Tienes desconectado el corazón de la razón, por eso te sientes aburrido con tus sueños.

Funcionan los métodos que usas para olvidar a alguien. No te dejes tentar, continúa, no pares la gente no va a cambiar.

La calma no debe ser un motivo de preocupación, estás es un momento donde la felicidad es una opción de vida.

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Horóscopo para hoy 28 de noviembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Jugar a desaparecerte no es justo con las personas que te admiran. Deja de jugar a hacerte el importante.

Ángel del día: Caballo.

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Es imposible no tener nervios cuando decides arriesgarte, pero conserva la calma, el universo te sostiene.

Ángel del día: Perro.

Leo (24 julio – 23 agosto)

¿Qué significa para ti valorar a alguien? Piensa muy bien antes de atreverte a tener de nuevo una nueva relación.

Ángel del día: Culebra.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

No reacciones sin hablar antes, el destino te está poniendo una prueba para fortalecer tu parte emocional.

Ángel del día: Gato.

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Libra (24 septiembre – 23 octubre)

No empieces a obsesionarte con hacer todo perfecto porque no se puede. En el error también hay espacio para tomar iniciativas.

Ángel del día: Tigre.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Te cuesta socializar más de lo normal porque crees que no eres suficiente. No te llenes de temores por lo que te producen los demás.

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Ángel del día: Águila.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

¿Recuerdas cuando decías que todo en la vida se devolvía? Es tu turno y debes asumir todo con tranquilidad.

Ángel del día: León.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Si preguntas mucho, mucho descubres. No te asustes ni te decepciones si alguien que creías diferente se cae de tu pedestal.

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Ángel del día: Búho.

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