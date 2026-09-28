Horóscopo para hoy 28 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero – 19 febrero)
Vienen los tres últimos meses del año, y tendrás que superar esta etapa de duelo y sanación para abrir puertas emocionales diferentes.
Número del día: 0
Piscis (21 febrero – 20 marzo)
Satisfacción, eso es lo que debes sentir por superar estos meses de duelo constante. Sigue oyendo a tu corazón.
Número del día: 9
Aries (21 marzo – 20 abril)
Revisa la forma en la que te hablas a ti mismo, si no vas a hablarte de modo positivo no esperes que todo fluya a favor en tu vida.
Número del día: 12
Tauro (21 abril – 21 mayo)
Todo está bien, no busques alterar tu energía porque los demás vivan en constantes crisis.
Número del día: 1
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Géminis (22 mayo – 21 junio)
Todavía estás a tiempo de encontrar el amor, lo único que debes hacer es renunciar a eso que no pudo ser.
Número del día: 4
Cáncer (21 junio – 23 julio)
Repítetelo las veces que sea necesario: siempre eres suficiente para todo. Que nadie te quite el poder de convencimiento.
Número del día: 9
Leo (24 julio – 23 agosto)
El universo equilibró todo otra vez y perdono tus malas acciones. Aprovecha la oportunidad de empezar de cero desde el amor.
Número del día: 15
Virgo (24 agosto – 23 septiembre)
Dices que no te interesa el pasado, pero sigues mirando hacia atrás. Las acciones de quien te hirió debieron servirte de lección.
Número del día: 3
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Libra (24 septiembre – 23 octubre)
El nivel de paciencia que tienes ahora te sorprende, eso está muy bien, la vida hay que verla con calma y sin iras innecesarias.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)
Eso de la "batería social" sí que existe. Con los años se te ha ido agotando y ahora disfrutas más de tu propia compañía.
Número del día: 8
Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)
La esperanza nunca debe descartarse, todo va a mejorar, quizá no en tus tiempos, pero el resultado de este dolor va a ser positivo.
Número del día: 6
Capricornio (22 diciembre – 20 enero)
Es imposible que a estas alturas de la vida no hayas entendido que la gente es pasajera y que dar tanto amor no es certeza de que algo dure para siempre.
Número del día: 20
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