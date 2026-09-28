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Horóscopo para hoy 28 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 28 de septiembre del 2026.

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Artemisa
28 de septiembre de 2026 – 07:10 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.

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Audio generado con IA de Google

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Acuario (21 enero – 19 febrero)

Vienen los tres últimos meses del año, y tendrás que superar esta etapa de duelo y sanación para abrir puertas emocionales diferentes.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero – 20 marzo)

Satisfacción, eso es lo que debes sentir por superar estos meses de duelo constante. Sigue oyendo a tu corazón.

Número del día: 9

Aries (21 marzo – 20 abril)

Revisa la forma en la que te hablas a ti mismo, si no vas a hablarte de modo positivo no esperes que todo fluya a favor en tu vida.

Número del día: 12

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Todo está bien, no busques alterar tu energía porque los demás vivan en constantes crisis.

Número del día: 1

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Todavía estás a tiempo de encontrar el amor, lo único que debes hacer es renunciar a eso que no pudo ser.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio – 23 julio)

Repítetelo las veces que sea necesario: siempre eres suficiente para todo. Que nadie te quite el poder de convencimiento.

Número del día: 9

Leo (24 julio – 23 agosto)

El universo equilibró todo otra vez y perdono tus malas acciones. Aprovecha la oportunidad de empezar de cero desde el amor.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Dices que no te interesa el pasado, pero sigues mirando hacia atrás. Las acciones de quien te hirió debieron servirte de lección.

Número del día: 3

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

El nivel de paciencia que tienes ahora te sorprende, eso está muy bien, la vida hay que verla con calma y sin iras innecesarias.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Eso de la "batería social" sí que existe. Con los años se te ha ido agotando y ahora disfrutas más de tu propia compañía.

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)

La esperanza nunca debe descartarse, todo va a mejorar, quizá no en tus tiempos, pero el resultado de este dolor va a ser positivo.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)

Es imposible que a estas alturas de la vida no hayas entendido que la gente es pasajera y que dar tanto amor no es certeza de que algo dure para siempre.

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Número del día: 20

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Por Artemisa

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