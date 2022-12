Horóscopo para hoy 3 de diciembre de 2022: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 3 de diciembre de 2022. Foto: Pixabay

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)

Aprovecha hoy todo tu potencial intelectual y toma las decisiones acertadas para cada situación. Ahora debes tratar de madurar. Ángel del día: Gabriel.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)

Mantén una actitud abierta ante cualquier situación. Es importante que seas flexible y no midas a la gente cada vez que se acerquen a ti. Ángel del día: Uriel.

Acuario (21 ene. - 19 feb.)

No has sanado del todo, todavía necesitas encontrar tu estabilidad emocional. Respira, quieres que todo pase de inmediato y así no es. Ángel del día: Jofiel.

