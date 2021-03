Horóscopo para hoy 3 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos zodiacales a los que más les cuesta perdonar? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Diferentes circunstancias en la vida hacen que algunas personas sean más reacias a perdonar. No se trata de no querer hacerlo, lo que sucede es que hay sentimientos y características de su personalidad que les dificulta desarrollar el perdón. Sus procesos internos van ligados al rencor, al orgullo, y ensimismarse por algún tipo de conflicto o traición. Aquí te contamos cuáles son los signos que pueden tardarse en hacerlo, o simplemente nunca perdonar.

Tauro

Le cuesta demasiado ceder cuando le hacen daño. Es un signo zodiacal que pareciera que no le dolieran muchas cosas, se muestra tranquilo e infalible y muy poco interesado en las situaciones en las que se ve envuelto. Sabe que la mayoría de las veces su intuición no falla y, como se queda callado ante las crisis que padece con sus seres cercanos, su comportamiento es como una bola de nieve, crece y crece, y cuando está a punto de romperse, tampoco hace nada por remediar sus malos días. No perdona fácilmente, es más... debes tener claro que no lo va a hacer. Todo con Tauro es cuestión de tiempo.

Cáncer

Tiene tanta sensibilidad y es tan emocional que le duele hasta lo más profundo de su alma que lo hieran. Se echa la culpa de todo lo malo que le pasa, así la responsabilidad no sea suya. En ocasiones puede ser el rey del drama, por eso le cuesta tanto perdonar. No es que no quiera perdonar, es que no puede perdonarse a él mismo por abrir su corazón y demostrar lo que siente. Para perdonar debe desbloquearse él mismo y dejar de ser tan egoísta.

Leo

Este signo es muy particular. Cree estar siempre por encima de los demás, así que eso hace que tengan el control de muchas situaciones. Está acostumbrado a que todo el mundo ceda y baje la cabeza cuando lo hieren, así a veces él tenga mucha culpa en los problemas en los que se ve involucrado. Es vengativo y quien la hace la paga. Sin embargo, tiene una característica muy favorable: sabe escuchar. Si quieres que este signo te perdone, debes buscar el momento y las palabras adecuadas para darle tu punto de vista, encontrar solución, y especialmente para que deje su ego a un lado.

