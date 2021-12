Horóscopo para hoy 30 de diciembre de 2021. Foto: Pixabay

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)

Hoy tendrás que esforzarte, no te apetece y no te gusta nada. Estás en un estado de aburrimiento que no logra mostrarte un camino de luz. Animal del día: foca.

Acuario (21 ene. - 19 feb.)

Las cosas en tu casa están algo tirantes, aunque hoy el silencio predomina en ti y no discutirás tanto, no te sentirás a gusto con lo que pasa. Animal del día: ratón.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)

Evita enfrentamientos hoy, guarda silencio. A veces todo el conflicto se forma porque no sabes escuchar y actúas sin pensar. Animal del día: serpiente.

