Horóscopo para hoy 30 de septiembre de 2021

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Valora cada palabra y acción de quienes te aman. A veces das por sentado que te mereces todo y no les das importancia a los demás. Animal del día: lobo.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.)

Prepárate para recibir una noticia financiera que te aligerará las cargas. Cada camino pisado trae una cuota de bendición. Animal del día: cangrejo.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)

La actitud que has tomado es la ideal para no llenarte de mala energía. Deja que los malos días pasen, no te quedes sumergido en ellos. Animal del día: gato.

