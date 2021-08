Horóscopo para hoy 5 de agosto de 2021

Leo (24 jul. - 23 ago.)

Te sientes muy agobiado. Nada va a cambiar si no sueltas las cruces de los demás y te encargas de ti mismo de una vez por todas. Animal del día: delfín.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

Los talentos que creíste perdidos volvieron a ti. Disfruta esta nueva etapa de creación para sacar adelante tus sueños. Animal del día: jirafa.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

No atraigas cosas que no quieres para tu vida. Actuar bajo el pensamiento negativo no te permitirá alcanzar el éxito que quieres Animal del día: culebra.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/