Horóscopo para hoy 5 de junio de 2021

Géminis

Si tu pareja no va a tu mismo ritmo, no la presiones. Encuentra el futuro que más te convenga, te enfocas mucho en el pasado. Ángel del día: Gabriel.

Cáncer

No estás solo, estas dificultades pronto pasarán. No te quedes callado, exprésate y no te hundas en los problemas. Ángel del día: Jofiel.

Leo

Te exiges demasiado y se te olvida que hay personas que necesitan de ti. Toma las cosas con más calma por favor y decide mejor. Ángel del día: Uriel.

