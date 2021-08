Horóscopo para hoy 6 de agosto de 2021

Leo (24 jul. - 23 ago.)

Así como le pones tanto empeño y pasión a tu relación de pareja, deberías hacerlo con tu familia y tu trabajo. Empieza a priorizar. Arcano del día: El Mundo.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

Suficiente con la presión que vives en todo lado. Baja las revoluciones. Es mejor que vivas con más armonía y plenitud, te vas a enfermar. Arcano del día: El Carro.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Eres un ser brillante. No te frustres porque no has encontrado tu centro. Tus objetivos no pueden cambiar, transfórmalos. Arcano del día: El Colgado.

