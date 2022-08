Horóscopo para hoy 6 de agosto de 2022. Foto: Pixabay

Leo (24 jul. - 23 ago.)

Te cuesta trabajo aterrizar lo que piensas, por eso tus proyectos no se concretan. Recuerda, una cosa a la vez; el orden te premiará. Ángel del día: Uriel.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

¡Por favor, seriedad! O sí o no, haces o no haces. No estás concretando nada y la evolución no se ve en ningún plano. Ángel del día: Adzaquiel.

Libra (24 sep. - 23 oct.)

Estás enfocando toda tu energía en el trabajo y eso te impide compartir con tu pareja. No arriesgues tu estabilidad emocional. Ángel del día: Gabriel.

