Horóscopo diario gratis para hoy 01 de diciembre del 2025

Acuario (21 enero - 19 febrero)
¿Cuántas veces en la vida te pones en el lugar de los demás? Casi nunca ¿cierto? Ahora es el momento de dejar de señalar.
Número del día: 2
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Este mes debes resolver tu situación emocional, no hay espacio para más largas, mucho menos para engañar.
Número del día: 14
Aries (21 marzo - 20 abril)
Nada va a ser distinto si decides seguir en la misma encrucijada, ya es hora de hablar y tomar acciones.
Número del día: 0
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Las actitudes inmaduras que estás teniendo te van a causar muchos problemas. Actuaste por capricho.
Número del día: 8
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Quieres que todo sea como tú quieres, no escuchas y crees que te mereces todo. Estás muy equivocado, tu egoísmo no tiene límites.
Número del día: 19
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Ya es hora de poner la cara y entender que eres un adulto. Nadie puede meterse en tu cabeza y entender la razón por la que actúas así.
Número del día: 5
Leo (24 julio - 23 agosto)
Cuánta inconstancia emocional querido Leo. Un día amas el mundo y al otro no te funciona nada. Ya basta de jugar contigo.
Número del día: 3
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No hay necesidad de esconderse o de evitar situaciones para que la gente sepa tu postura. Ahora mismo debes demostrar qué te importa y qué no.
Número del día: 15
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Estás empezando un nuevo mes y sigues en la misma tónica melancólica. O sueltas o aclaras, pero ya estuvo bueno.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Vas bien, recuerda que este es un nuevo ciclo y que no puedes poner acelerador a fondo. Los resultados pronto se verán.
Número del día: 7
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
La verdad del asunto que vives es que perdonaste, pero no de corazón. Las cosas no van a mejorar, tu inseguridad está reinando.
Número del día: 8
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Espera y analiza. No empieces a buscar cosas donde no las hay. Tu imaginación es poderosa y puede meterte en líos.
Número del día: 10
