Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo diario gratis para hoy 01 de diciembre del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 01 de diciembre del 2025.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Artemisa
01 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

¿Cuántas veces en la vida te pones en el lugar de los demás? Casi nunca ¿cierto? Ahora es el momento de dejar de señalar.

Número del día: 2

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Este mes debes resolver tu situación emocional, no hay espacio para más largas, mucho menos para engañar.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

Nada va a ser distinto si decides seguir en la misma encrucijada, ya es hora de hablar y tomar acciones.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las actitudes inmaduras que estás teniendo te van a causar muchos problemas. Actuaste por capricho.

Número del día: 8

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Quieres que todo sea como tú quieres, no escuchas y crees que te mereces todo. Estás muy equivocado, tu egoísmo no tiene límites.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Ya es hora de poner la cara y entender que eres un adulto. Nadie puede meterse en tu cabeza y entender la razón por la que actúas así.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

Cuánta inconstancia emocional querido Leo. Un día amas el mundo y al otro no te funciona nada. Ya basta de jugar contigo.

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No hay necesidad de esconderse o de evitar situaciones para que la gente sepa tu postura. Ahora mismo debes demostrar qué te importa y qué no.

Número del día: 15

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás empezando un nuevo mes y sigues en la misma tónica melancólica. O sueltas o aclaras, pero ya estuvo bueno.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Vas bien, recuerda que este es un nuevo ciclo y que no puedes poner acelerador a fondo. Los resultados pronto se verán.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La verdad del asunto que vives es que perdonaste, pero no de corazón. Las cosas no van a mejorar, tu inseguridad está reinando.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Espera y analiza. No empieces a buscar cosas donde no las hay. Tu imaginación es poderosa y puede meterte en líos.

Número del día: 10

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.