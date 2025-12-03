Horóscopo diario gratis para hoy 03 de diciembre del 2025

doce signos del zodiaco Foto: pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

El día trae satisfacción: por fin ves frutos y la energía se equilibra. Cuando actúas desde el cariño, todo se acomoda mejor.

Palabra del día: Diferenciar

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Las aguas finalmente se calman. La inestabilidad emocional empieza a disiparse, permitiéndote sanar, liberarte y abrirte a la alegría que mereces.

Palabra del día: Dominio

Aries (21 marzo - 20 abril)

La jornada puede sentirse pesada, especialmente en lo afectivo. Algunas tensiones surgirán por interpretaciones erróneas. Recuerda que no siempre tienes la última palabra.

Palabra del día: Orientación

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te está costando aceptar lo que está ocurriendo, pero poco a poco notarás que es posible avanzar y dejar atrás lo que dolió. No te obsesiones con lo que viene; céntrate en mejorar tu presente.

Palabra del día: Cautela

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si alguien te trata mal o te provoca, responde desde la calma. La serenidad y el cariño que rodean tu vida ahora pueden ayudarte a mantener la armonía.

Palabra del día: Serenidad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hoy podrías sentirte emocionalmente sensible y tomar decisiones precipitadas. La falta de estabilidad puede llevarte a descubrir cosas que no esperabas.

Palabra del día: Estructura

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu determinación es admirable, pero evita que la ambición te haga actuar sin pensar. Tener paciencia te ayudará a elegir mejor y aprender más.

Palabra del día: Seguridad

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Escucha tu voz interna antes de decidir, especialmente en lo profesional. Alguien podría estar intentando perjudicarte, así que mantente atento.

Palabra del día: Intuición

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu creatividad y buen ánimo están de regreso, pero es momento de prestarle atención a tu salud. Algo no marcha del todo bien y debes ocuparte pronto de la situación.

Palabra del día: Comprensión

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tómate las cosas con calma y actúa con inteligencia. Evita reaccionar sin pensar; verás cómo los conflictos se reducen cuando no los alimentas.

Palabra del día: Pragmatismo

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu tolerancia está baja y crees tener la razón siempre, lo que está afectando tus vínculos. Suelta un poco la tensión; muchas discusiones son evitables.

Palabra del día: Independencia

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Vuelve a enfocarte en ti mismo. Tiendes a poner a otros primero y eso te agota. Trabaja en reforzar tu autoestima y en lo que verdaderamente te hace feliz.

Palabra del día: Fortalecer

