Horóscopo diario gratis para hoy 03 de enero del 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Bájale la intensidad a las cosas superficiales trabaja por lo evidente, por lo real. La sabiduría que hoy nace en ti será la dirección de tu mes.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Confía de verdad, no porque “te toca”. Conéctate con lo que quieres, con tus ganas y con tu honestidad, es un día de ruptura emocional.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Todo cuando debe ser. No hay afán de encontrar respuestas en algo en lo que hasta ahora empezaste a trabajar.
Ángel del día: Gabriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
¿Qué bien se siente ceder, cierto? Date cuenta de cómo desde tu estabilidad, logras cambiar la imagen que muchos tienen de ti.
Ángel del día: Rafael
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No puedes ir por la vida exigiéndole al resto del mundo que saque tiempo para ti. Aprende a disfrutar de tu soledad y no cubras el sol con un dedo.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu cambio ha sido tan evidente, que estás rodeado de luz y de mucha tranquilidad. Por este motivo todos quieren acercarse.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tanto tropiezo el año pasado debió enseñarte. No retrocedas porque tu ego no te deje ver con claridad.
Ángel del día: Adzaquiel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Que el criterio que dices tener sea tu arma laboral estas semanas. Ya basta de ser tan permisivo, hay que ir a favor de tus deseos.
Ángel del día: Gabriel
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
O solucionas tus temas familiares o vas a terminar llevándote a todo el mundo contigo. Las conversaciones pendientes siempre resultarán en tranquilidad.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Hay que encender de nuevo la chispa laboral. Que nadie te robe inspiración, que nadie agote tus ganas de brillar, recuerda que el poder está en ti.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Ya bajaste la guardia, ahora empieza tu viaje interior. La ilusión vuelve a ti y tu rutina se transformará en responsabilidad emocional.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Si estás buscando verdad en tus sentimientos, la respuesta está en esa persona especial. Ya no le des más vueltas al tema y ama sin medida.
Ángel del día: Uriel
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.